COVID-19全球最新情報2/21

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

日本20日截至下午5時止已新增逾6萬例確診病例，其中東京都新增近1.3萬例仍居高不下。圖為東京民眾接種疫苗。（中央社檔案照片）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北21日電）COVID-19疫情流行，日本全境新增逾6萬例，東京增近1.3萬例居高不下；澳洲21日重啟邊界，盼重振觀光產業；英國女王確診，但症狀輕微。

美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）網站追蹤數據顯示，截至台灣時間20日上午7時，全球至少588萬5895人感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病逝，至少4億2400萬8,879人確診。

以下為全球各地過去24小時的疫情與相關發展：

※ 亞洲

● 台灣

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥20日公布，新增70例確定病例，分別為4例本土個案及66例境外移入（24例為航班落地採檢陽性）；另確診個案無新增死亡。

台灣20日新增4例本土病例，來自宗教協會群聚、高雄大林煉油廠案及桃園機場航警案。莊人祥說明，個案皆為居隔期間陰轉陽，研判對社區影響不大。

● 中國

中國本土疫情持續蔓延，據通報19日單日新增101例，其中65例集中在內蒙古。江蘇、遼寧、廣東與雲南也有零星疫情。

中國衛生健康委員會網站通報，中國31個省（自治區、直轄市）19日共報告新增195例確診病例，其中94例為境外移入病例，101例為本土病例。

● 香港

香港疫情呈上升趨勢，20日新增6067例確診，是第3次單日突破6000例，並有14人染疫死亡。疫情2年多以來，香港累計逾5萬2000例染疫病例，首度超越疫情起源地中國武漢的官方數字。

香港COVID-19疫情呈上升趨勢，20日新增6067例確診。圖為18日香港患者躺在明愛醫療中心外臨時治療區的病床上。（法新社）

● 日本

日本全境疫情延燒，20日截至下午5時止已新增逾6萬例確診病例，其中東京都新增近1.3萬例仍居高不下。

日本政府厚生勞動省表示，截至19日止，全境重症患者1477人，雖然較18日減少3人，但連續6天逾1400人。

日本單日新增逾7萬例COVID-19確診病例，首相岸田文雄日前呼籲民眾盡早施打疫苗，希望每天最多可100萬人接種，但遲未達標。民調顯示，逾7成日本人認為打疫苗速度太慢。

● 越南

越南衛生部20日通報新增4萬7200人確診COVID-19，其中8例為境外移入病例。越南單日新增確診數從農曆年不斷攀升，20日再度刷新疫情爆發以來的紀錄。

越南衛生部20日還通報新增78人染疫死亡，迄今越南的染疫死亡數已將近4萬人。

越南去年4月下旬爆發新一波本土疫情，迄今已經有超過278萬人染疫，而在去年4月新一波本土疫情爆發之前，全國確診病例不到3000例。

越南總人口數約9800萬，迄今有將近7600萬人都施打了兩劑疫苗，超過3650萬人已經接種了第三劑。

越南20日通報新增4萬7200人感染COVID-19，動輒數萬的確診數已成為越南的「新常態」。圖為越南民眾進入通訊行前掃描二維碼進行健康申報。中央社記者陳家倫河內攝 111年2月20日

● 以色列

以色列當局20日宣布，由於最新一波疫情趨緩，自3月起將准允沒有接種疫苗的旅客入境。

美聯社報導，以色列總理班奈特（Naftali Bennett）表示，外國旅客，包括已接種及未接種疫苗者，務必在起飛前及降落後接受PCR檢測。這項規定自3月1日起生效。

以色列20日宣布，自3月起將准允沒有接種疫苗的旅客入境。圖為特拉維夫班古里昂機場戴著口罩的旅客。（美聯社）

※ 大洋洲

● 澳洲

隨著染疫人數持續下降，加上疫苗接種率已達「與病毒共存」的門檻，在鎖國近2年後，澳洲預定於21日重啟邊界，歡迎國際遊客入境。

澳洲20日通報逾1萬6600例染疫，另有至少33人不治，主要都分布在人口最多的3州，包括新南威爾斯州（New South Wales）、維多利亞州（Victoria）和昆士蘭州（Queensland）。

※ 歐洲

● 英國

英國白金漢宮（Buckingham Palace）20日表示，95歲英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）確診，但症狀輕微。

英國首相強生（Boris Johnson）辦公室19日表示，強生有意於下週展開計畫，解除感染患者的自我隔離要求。

路透社報導，這一步會讓英國創歐洲主要國家先河，允許知道本身染疫民眾自由上街採購、搭乘大眾運輸工具、上下班。而強生許多衛生顧問都認為，這麼做是具有風險的。

95歲英國女王伊麗莎白二世確診COVID-19。（圖取自twitter.com/RoyalFamily）

※ 美洲

● 加拿大

加拿大鎮暴警察19日拿出警棍和胡椒噴霧，驅離在渥太華國會和總理辦公室前方街道的抗議人潮，兩天下來共逮捕了170人。

法新社報導，數以百計員警合力朝市中心推進，並與意志堅定的抗議者對峙，場面緊張，抗議民眾除對警方投擲汽油瓶與煙霧彈，還手挽著手高呼「自由」。

加拿大鎮暴警察驅離在渥太華國會和總理辦公室前方街道的抗議人潮，兩天下來共逮捕了170人。（圖取自twitter.com/OttawaPolice）

● 巴西

巴西衛生部20日通報的數據顯示，境內COVID-19新增4萬625人確診，自疫情爆發以來的累計確診病例來到2820萬8212件，為僅次於美國和印度的全球第3高。

巴西衛生部同時通報新增406人病故，累計死亡病例攀至64萬4286件，為僅次於美國的球球第2多。

受到Omicron變異株影響，巴西近幾個星期新增確診飆升，但因疫苗覆蓋率相對高，死亡率比過去幾波疫情都要低。（編輯：林沂鋒/核稿：陳政一、蔡佳敏）1110221