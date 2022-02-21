COVID-19全球最新情報2/21
（中央社台北21日電）COVID-19疫情流行，日本全境新增逾6萬例，東京增近1.3萬例居高不下；澳洲21日重啟邊界，盼重振觀光產業；英國女王確診，但症狀輕微。
美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）網站追蹤數據顯示，截至台灣時間20日上午7時，全球至少588萬5895人感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病逝，至少4億2400萬8,879人確診。
以下為全球各地過去24小時的疫情與相關發展：
※ 亞洲
● 台灣
中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥20日公布，新增70例確定病例，分別為4例本土個案及66例境外移入（24例為航班落地採檢陽性）；另確診個案無新增死亡。
台灣20日新增4例本土病例，來自宗教協會群聚、高雄大林煉油廠案及桃園機場航警案。莊人祥說明，個案皆為居隔期間陰轉陽，研判對社區影響不大。
● 中國
中國本土疫情持續蔓延，據通報19日單日新增101例，其中65例集中在內蒙古。江蘇、遼寧、廣東與雲南也有零星疫情。
中國衛生健康委員會網站通報，中國31個省（自治區、直轄市）19日共報告新增195例確診病例，其中94例為境外移入病例，101例為本土病例。
● 香港
香港疫情呈上升趨勢，20日新增6067例確診，是第3次單日突破6000例，並有14人染疫死亡。疫情2年多以來，香港累計逾5萬2000例染疫病例，首度超越疫情起源地中國武漢的官方數字。
● 日本
日本全境疫情延燒，20日截至下午5時止已新增逾6萬例確診病例，其中東京都新增近1.3萬例仍居高不下。
日本政府厚生勞動省表示，截至19日止，全境重症患者1477人，雖然較18日減少3人，但連續6天逾1400人。
日本單日新增逾7萬例COVID-19確診病例，首相岸田文雄日前呼籲民眾盡早施打疫苗，希望每天最多可100萬人接種，但遲未達標。民調顯示，逾7成日本人認為打疫苗速度太慢。
● 越南
越南衛生部20日通報新增4萬7200人確診COVID-19，其中8例為境外移入病例。越南單日新增確診數從農曆年不斷攀升，20日再度刷新疫情爆發以來的紀錄。
越南衛生部20日還通報新增78人染疫死亡，迄今越南的染疫死亡數已將近4萬人。
越南去年4月下旬爆發新一波本土疫情，迄今已經有超過278萬人染疫，而在去年4月新一波本土疫情爆發之前，全國確診病例不到3000例。
越南總人口數約9800萬，迄今有將近7600萬人都施打了兩劑疫苗，超過3650萬人已經接種了第三劑。
● 以色列
以色列當局20日宣布，由於最新一波疫情趨緩，自3月起將准允沒有接種疫苗的旅客入境。
美聯社報導，以色列總理班奈特（Naftali Bennett）表示，外國旅客，包括已接種及未接種疫苗者，務必在起飛前及降落後接受PCR檢測。這項規定自3月1日起生效。
※ 大洋洲
● 澳洲
隨著染疫人數持續下降，加上疫苗接種率已達「與病毒共存」的門檻，在鎖國近2年後，澳洲預定於21日重啟邊界，歡迎國際遊客入境。
澳洲20日通報逾1萬6600例染疫，另有至少33人不治，主要都分布在人口最多的3州，包括新南威爾斯州（New South Wales）、維多利亞州（Victoria）和昆士蘭州（Queensland）。
※ 歐洲
● 英國
英國白金漢宮（Buckingham Palace）20日表示，95歲英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）確診，但症狀輕微。
英國首相強生（Boris Johnson）辦公室19日表示，強生有意於下週展開計畫，解除感染患者的自我隔離要求。
路透社報導，這一步會讓英國創歐洲主要國家先河，允許知道本身染疫民眾自由上街採購、搭乘大眾運輸工具、上下班。而強生許多衛生顧問都認為，這麼做是具有風險的。
※ 美洲
● 加拿大
加拿大鎮暴警察19日拿出警棍和胡椒噴霧，驅離在渥太華國會和總理辦公室前方街道的抗議人潮，兩天下來共逮捕了170人。
法新社報導，數以百計員警合力朝市中心推進，並與意志堅定的抗議者對峙，場面緊張，抗議民眾除對警方投擲汽油瓶與煙霧彈，還手挽著手高呼「自由」。
● 巴西
巴西衛生部20日通報的數據顯示，境內COVID-19新增4萬625人確診，自疫情爆發以來的累計確診病例來到2820萬8212件，為僅次於美國和印度的全球第3高。
巴西衛生部同時通報新增406人病故，累計死亡病例攀至64萬4286件，為僅次於美國的球球第2多。
受到Omicron變異株影響，巴西近幾個星期新增確診飆升，但因疫苗覆蓋率相對高，死亡率比過去幾波疫情都要低。（編輯：林沂鋒/核稿：陳政一、蔡佳敏）1110221
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