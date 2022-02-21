俄羅斯若入侵烏克蘭 分析指中國僅提供外交支持

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（中央社記者張淑伶上海21日電）中國官方多次表明，希望烏克蘭危機能以對話方式和平解決。有學者指出，俄羅斯若入侵烏克蘭，中國將在外交上或經濟上支持俄國，但不會提供軍事支持。

路透社19日的報導引述中國國際關係學者時殷弘表示，儘管中俄兩國的關係是「準聯盟」關係，但遠不是正式聯盟，不需要在對方面臨威脅時派出軍隊。

新加坡拉惹勒南國際研究學院副教授李明江說:「就像中國不指望俄羅斯在台灣問題上提供軍事幫助一樣，俄羅斯也不指望中國在烏克蘭問題上提供軍事幫助，而且也不需要這樣的幫助。」

不過，報導指出，如果俄羅斯入侵烏克蘭，中國不會加入國際社會的譴責行列，以此表明中國是一個可靠的朋友。此外，中國可以擴大與俄羅斯的經濟合作，這將削弱西方可能制裁俄羅斯的影響。

中國除了不會以軍事支持俄羅斯入侵烏克蘭，中國更希望俄烏不要發生戰事。

時殷弘表示，在國際社會兩極分化的情況下，美國和西方國家有可能將俄羅斯及中國同時孤立或制裁。

報導指出，北京並不希望因為俄羅斯入侵烏克蘭而承擔經濟後果，特別是中共總書記習近平準備展開第3個任期的這一年，要把穩定放在首位。

俄烏危機爆發以來，中國外交部多次呼籲各方理性。中國目前對俄國展顯最大的支持是在兩國聯合聲明中，呼籲北大西洋公約組織（NATO）停止擴張。但中國顧慮與歐洲關係，不希望因為烏克蘭問題影響中歐關係。

新加坡聯合早報18日引述復旦大學美國研究中心主任吳心伯認為，中國的態度很明確——中國並不是涉事方，也希望與烏克蘭問題保持一定的距離。

他說，烏克蘭問題短期內不會影響中歐關係，但如果矛盾激化，或上升至聯合國安理會的層面，中國就可能面對進一步明確表態和選邊的壓力。（編輯：陳沛冰）1110221