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越南國家主席將訪新加坡 會晤李顯龍見證協定簽署

2022/2/22 17:02
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（中央社記者侯姿瑩新加坡22日專電）越南國家主席阮春福本週將出訪新加坡，預計會見星國總理李顯龍並將共同見證數項雙邊協定簽署，加強兩國多面向合作。這是疫情爆發以來，首度有外國訪賓赴星進行國是訪問。

星國外交部今天發布新聞稿表示，阮春福（Nguyen Xuan Phuc）應新加坡總統哈莉瑪（Halimah Yacob）邀請，將於24日至26日訪星。這是2020年COVID-19疫情爆發以來，新加坡接待的首個國是訪問。

外交部指出，新加坡總統府25日將舉行儀式歡迎阮春福到訪。除了拜會哈莉瑪之外，阮春福也將與李顯龍會面，兩人將共同見證數項雙邊協定簽署，加強星、越之間多面向合作。

另外，阮春福預計25日於「新加坡—越南企業對話」發表演講；這項活動由新加坡工商聯合總會及越南駐星大使館合辦。結束訪問前，阮春福將於26日參訪勝科登格浮動式太陽能電場（Sembcorp Tengeh Floating Solar Farm）。

新加坡積極發展太陽能，這座電場覆蓋星國西部登格蓄水池（Tengeh Reservoir）部分水面，是全球規模最大的浮動太陽能電場之一。

星國外交部表示，新加坡與越南明年將迎來建交50週年、兩國建立戰略夥伴關係10週年，阮春福這趟國是訪問重申兩國良好關係。

越南國家主席是越南內政和外交事務的最高代表，阮春福去年4月出任國家主席一職。（編輯：黃自強）1110222

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