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烏克蘭危機
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烏克蘭危機3/300

聯合國：俄國入侵烏克蘭將對全球造成毀滅性衝擊

2022/2/24 01:16
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（中央社布魯塞爾23日綜合外電報導）在俄烏危機愈演愈烈之際，聯合國（UN）秘書長及烏克蘭外長今天表示，俄羅斯對烏克蘭的全面入侵，將對全球造成毀滅性衝擊。

在紐約聯合國大會（General Assembly）上，聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）警告，由於俄烏危機，世界正面臨危險時刻。

烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）也警告，俄羅斯對烏克蘭大規模戰爭的開始，將會是世界秩序的終結。

歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）今天宣布，針對俄羅斯對烏克蘭的「侵略性行動」，歐盟將於明晚在布魯塞爾召開緊急峰會。

米歇爾在邀請歐盟領袖與會的信中指出：「重要的是，我們繼續團結堅定，共同確立我們的集體措施和行動。」

他表示：「因此，我想邀請你們（歐盟領袖）在2月24日週四參加歐盟理事會特別峰會，將於20時開始在布魯塞爾舉行實體會議。」

米歇爾提及：「使用武力和脅迫改變國界的手段，在21世紀沒有立足之地。俄羅斯聯邦的侵略性行動違反國際法，侵犯烏克蘭的領土完整性及主權。」（譯者：陳正健）1110224

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