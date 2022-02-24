停權俄羅斯軍事動態資訊帳號 推特坦承失誤

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（中央社華盛頓23日綜合外電報導）俄羅斯攻擊烏克蘭的威脅節節高升，社群媒體巨擘推特（Twitter）今天坦承，公司誤將一些傳遞俄羅斯軍事動態資訊的帳號停權。

綜合法新社和路透社報導，在推特負責網站完善業務的羅思（Yoel Roth）推文表示，推特已經開始恢復這些用戶使用帳號，還說先前帳號停權，是因「我們主動處理遭操弄的媒體」。

推特發言人表示，稍早稱這些帳號是由協調行動或大量檢舉而遭停權的說法不實；羅思也推文表示，公司正在密切調查事情始末，但此事與大量檢舉無關。他說：「我們不會基於檢舉量自動強制執行，永遠也不會，正是因為這很容易遭到操弄。」

這名發言人補充表示：「我們對一些發生錯誤的帳號採取強制執行措施。我們正在迅速檢視這些行動，已經主動恢復一些受影響帳號的使用。」

推特和臉書（Facebook）及YouTube一樣，經常遭控在對抗不實訊息方面不夠力。

數以萬計俄羅斯部隊在烏克蘭邊境附近集結，西方國家表示俄軍隨時可能發動攻擊。

克里姆林宮表示，烏東叛亂分子領袖已請求莫斯科當局提供軍事協助來對抗基輔，此舉可能替俄軍入侵烏克蘭敞開大門。

烏克蘭今天宣布國家進入緊急狀態，並喊話要滯俄僑胞撤逃，莫斯科當局同時也開始撤離駐基輔大使館人員，讓烏克蘭人擔心俄軍將發動全面猛攻。（譯者：李佩珊/核稿：徐睿承）1110224