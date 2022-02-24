日媒：日外交官出示護照仍遭拘留 中國明確違規

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（中央社東京24日綜合外電報導）北京日本大使館一名外交人員日前一度遭中國當局拘留，引發日方嚴正抗議。日媒今天報導，這名外交官曾多次出示護照卻仍遭中國拘留，指中國明確違反維也納公約。

一名北京日本使館館員21日下午在北京市內突然遭中國當局拘留，事後獲釋，此事引發中日雙方隔空喊話。

日本共同社今天報導，相關人士透露，這名館員曾對中國當局多次出示外交官用的護照，但仍遭中國拘留，時間約為2小時。

報導指出，中國當局明確違反不得拘留外交官的維也納公約。

維也納公約規定外交特權與豁免權等事項，包括外交官不受駐在國拘捕。

此事21日發生後，日本外務省事務次官森健良22日晚間，在位於東京的外務省召見中國駐日臨時代理大使楊宇，並對此表達嚴正抗議，認為中國已明顯違反維也納公約，要求中國道歉並防止再度發生類似事件；楊宇回應將轉達給中國政府。

日本駐中國大使垂秀夫同樣在22日晚間前往中國外交部，向部長助理吳江浩表達嚴正抗議。

不過中國外交部發言人華春瑩23日在例行記者會反控日本外交人員在中國從事「與其身分不符的活動」，中國已對日本提出嚴正抗議。（譯者：顧荃/核稿：張佑之）1110224