俄烏基輔近郊攻防 地表最大運輸機據稱仍完好

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（中央社基輔25日綜合外電報導）俄羅斯昨天兵分多路揮師入侵烏克蘭，兵鋒直逼烏國首都基輔；CNN指出基輔市中心40公里外的安托諾夫機場數度易手，據稱機場裡全球最大的An-225運輸機仍完好。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，據他們在前線的記者強斯（Matthew Chance）表示，俄軍機降部隊24日上午空降安托諾夫機場（Antonov Airport），並打開空橋準備讓更多部隊抵達。

但包括The Drive等新聞網站更新最新戰況指出，烏軍25日奪回安托諾夫機場。

據多個航空新聞網站報導，早先有報導稱安托諾夫機場內的An-225運輸機已毀於機棚大火，但安托諾夫航空公司（Antonov Airlines）首席飛行員迪米特羅．安托諾夫（Dmitro Antonov）表示，相關報導不正確，飛機仍完好。

安托諾夫機場也稱戈斯托梅利（Hostomel）機場，本身就是由安托諾夫公司所建。

據維基百科介紹，An-225是前蘇聯於1980年代研製的超大型軍用運輸機，1988年首飛，原計畫用於運載前蘇聯的太空梭，實際上只製造過一架，是迄今為止全世界承載重量最大的運輸機與飛機，也是迄今為止機身長度最長的飛機。

蘇聯解體後安托諾夫公司與飛機由烏克蘭接管，An-225長84公尺，翼展88公尺，起飛重量640噸，最多可裝載250噸貨物。（譯者：陳亦偉）1110225