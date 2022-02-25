烏克蘭孤軍奮戰 駐土耳其大使：婦女兒童淪亡魂

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烏克蘭駐土耳其大使包德納爾（圖）25日在安卡拉表示，烏克蘭孤軍奮戰，婦女和兒童成為俄羅斯總統蒲亭飛彈和炸彈的亡魂。中央社記者何宏儒安卡拉攝 111年2月25日

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（中央社記者何宏儒安卡拉25日專電）烏克蘭駐土耳其大使包德納爾說，烏克蘭孤軍奮戰，婦女和兒童成為俄羅斯總統蒲亭飛彈和炸彈的亡魂。烏克蘭加入北約的請求未獲支持，他希望西方國家「改正錯誤」。

包德納爾（Vasyl Bodnar）在安卡拉出席活動後，當地時間今天中午受訪表示，烏克蘭政府大樓附近沒有戰鬥，但是有一個身穿烏克蘭軍服的團體在首都基輔搞破壞，試圖製造民眾恐慌。

他昨天曾表示，烏克蘭已經請求土耳其將博斯普魯斯海峽（Bosphorus Strait）和達達尼爾海峽（Dardanelles Strait）關閉。包德納爾今天說，土耳其正在評估這項請求，「評估過程得花點時間...當然，我們希望得到正面回應，但這得由土耳其作決定，我們正在等待。我想土耳其當局理解烏克蘭處境」。

被問到烏克蘭想要加入北大西洋公約組織（NATO）的議題時，包德納爾說：「我想，將俄羅斯入侵者逐出烏克蘭是當前首要之務...現在烏克蘭必須先取得武器和有關援助，但是烏克蘭加入北大西洋公約組織的請求未獲任何支持，西方國家應該要改正這項錯誤，讓烏克蘭加入北大西洋公約組織，也加入歐洲聯盟。」

包德納爾強調：「目前烏克蘭孤軍奮戰，在自己的土地上為自由而奮鬥，只要可能性仍然存在，我們就會繼續抵抗。」

他說，目前基輔附近和烏克蘭南部地區處境最危險。儘管遭遇俄羅斯攻擊，所有城巿仍在烏克蘭掌控之下。他也提到，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）是俄羅斯攻勢的主要目標，其次是澤倫斯基的家人。

包德納爾表示：「可能發生難民問題，我希望大家尤其注意戰爭造成的平民死傷，婦女和兒童成為蒲亭（Vladimir Putin）飛彈和炸彈攻勢下的亡魂。」（編輯：黃自強）1110225