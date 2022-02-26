俄入侵烏克蘭 美國與巴西討論解圍之道

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（中央社記者唐雅陵聖保羅25日專電）美國國務卿布林肯（Antony Blinken）今天致電巴西外交部長佛蘭薩（Carlos França），討論俄羅斯入侵烏克蘭引發的危機，以及聯合國安理會將如何處理此問題。

根據巴西外交部，布林肯與佛蘭薩討論了可以採取哪些措施來結束正在進行的軍事行動，恢復和平，並防止民眾繼續遭受害。

巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）上週訪問俄羅斯，與總理蒲亭（Vladimir Putin）一起表示，他與俄羅斯團結一致，遭到美國批評。

美國駐巴西大使館商務代表科尼夫（Douglas Koneff）昨天表示，美國希望巴西做出譴責俄羅斯對烏克蘭襲擊的任何聲明，因為「作為聯合國安理會成員，巴西是重要國家，所以巴西發聲很重要。」

科尼夫重申，「巴西是美國在聯合國和其他多邊機構為解決這場衝突而進行對話的一部份，任何譴責俄羅斯的行為、違反國際法的聲明對任何國家都是重要步驟。」

巴西環球新聞（GloboNews）政治經濟評論家克魯茲（Valdo Cruz）指出，根據巴西外交官，美國希望巴西保持遵守聯合國憲章的立場，在安理會譴責俄羅斯入侵烏克蘭。他們指出，美國政府擔心的是，波索納洛決定讓巴西保持中立，違背巴西遵守國際法的傳統。

到目前為止，波索納洛仍避免對俄羅斯入侵烏克蘭採取官方立場，寧可批評副總統莫勞（Hamilton Mourão）。莫勞24日譴責俄羅斯對烏克蘭的戰爭，但波索納洛說，他才是巴西的發言人，不是副總統。

根據總統府助理，現在巴西政府分成兩派，一派是以波索納洛為首的意識形態派別人士，他們不願譴責俄羅斯。另一派是國會議員、外交官和部分部會首長，他們認為，巴西需要保持遵循聯合國憲章的傳統立場，譴責侵犯一國主權與領土完整性的行為。

巴西駐聯合國代表費柳（Ronaldo Costa Filho）在俄羅斯入侵烏克蘭前，在安理會會議上表示，巴西譴責違反國際法和一個國家入侵另一個國家的行為。

不過，巴西外交部24日也發布一份聲明，說巴西譴責侵犯一個國家的主權和領土完整性，但沒有譴責俄羅斯的入侵。這是巴西外交部在不與波索納洛總統直接矛盾的情況下，保持其傳統立場的方式。

入侵烏克蘭後，現在俄羅斯又威脅芬蘭和瑞典勿加入北大西洋公約組織（NATO），否則將面臨「破壞性的軍事和政治後果。」

環球新聞政治經濟評論家克魯茲指出，如果俄羅斯繼續得寸進尺，巴西將不得不擺脫中立立場，遵循其外交傳統，選擇支持美國在聯合國安理會提出譴責俄羅斯的決議。如果巴西選擇不支持安理會的決議，那麼很可能會是總統府對外交部做出干預。（編輯：高照芬）1110226