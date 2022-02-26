從建議貼國旗到不要亮身份 中駐烏使館最新提醒

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（中央社台北26日電）中國駐烏克蘭大使館今天清晨發出最新提醒。這份提醒指出，俄烏戰事升級，烏克蘭社會極端行為增加，造成在烏中國公民安全風險，提醒不要隨意亮明身份及展示具有識別性的標識。

中國駐烏大使館26日上午4時許透過微信公眾號發布「中國公民注意社會治安風險」最新提醒。這份提醒表示，隨著俄烏戰事升級，烏克蘭社會極端行為增加，出言不遜甚至持槍射擊，造成在烏中國公民安全風險。

中國駐烏大使館提醒在烏中國公民，在當前安全形勢特殊時期，要高度重視與烏民眾友好相處，避免就具體問題發生爭執，努力通過友好方式解決問題。儘量不要外出活動，遠離軍事設施、軍隊人員和持槍者，以減少安全風險。不要對正在發生的交火及人員進行拍攝，也不得在未徵得對方同意情況下拍照。

這份提醒建議，在烏中國公民不要隨意亮明身份及展示具有識別性的標識。

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中國駐烏大使館甫於24日下午1時許發出在烏中國公民高度注意安全提醒。其中提到，烏克蘭局勢急劇惡化，一些城市已經發生爆炸事件，軍事行動已在展開，烏安全風險陡然上升。在烏中國公民和中資企業最好待在家裡，「如開車長途旅行，注意沿途是否可以加油，防止加油站關閉，導致無法繼續前行。可在車身明顯處貼上中國國旗。」

據中國環球電視網（CGTN）報導，烏克蘭當地時間25日，一名在烏克蘭基輔的中國留學生步行前往超市購買物資時，遭到當地民眾的威脅與恐嚇，這名中國留學生說，目前烏克蘭情勢嚴峻，當地部分民眾情緒激動。（編輯：李雅雯/周慧盈）1110226