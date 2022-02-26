俄軍侵烏推進 美軍亟盼聯繫管道避免誤判

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（中央社華盛頓25日綜合外電報導）美方官員表示，俄羅斯24日入侵烏克蘭以來，美俄兩軍還沒直接聯繫上，但美方希望與俄方建立聯繫管道，以避免在烏克蘭境內與周遭出現誤判。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，隨俄軍持續入侵，美軍盼與俄軍討論開建聯繫管道的可行性，好彼此通知一些可能的空中任務，尤其在一些兩軍距離可能很近的情況。

美國目前在波蘭有部隊，而俄軍在烏克蘭的攻勢持續進展，兩軍之間的活動距離可能會越來越靠近。

美軍目前還在研訂相關計畫，到目前仍無美國或北約盟國的飛機飛入烏克蘭，但官員們認為未來幾天或幾週確實有與俄方建立通聯機制的必要，其中一個方案是與俄國協調開通一條禁航區，以便人道援助進入烏克蘭。

此外，據25日下午最新衛星照片顯示，隨俄軍逼近，烏克蘭出現湧向羅馬尼亞邊界的車龍。

馬薩爾科技（Maxar Technologies）指出，他們的衛星照片顯示，在烏克蘭西南部毗鄰羅馬尼亞交界的西瑞特（Siret），出現一條由轎車與卡車組成、長達6.5公里的車陣。

CNN早先報導，波蘭已見大批準備跨境避難的烏克蘭人。（譯者：陳亦偉）1110226