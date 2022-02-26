烏克蘭人逃離戰火 鄰國民間自發供住還幫遛狗

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（中央社基輔25日綜合外電報導）俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）昨晨天未亮就透過電視演說向烏克蘭宣戰，短短數小時內，烏克蘭鄰國的社群媒體用戶就組起網絡，提供各種資源給那些逃離戰火的烏克蘭人。

截至今晚，至少有10萬人在臉書（Facebook）及其他平台加入不同組織，願意提供住所、金錢和共乘汽車給逃離俄羅斯侵略的烏克蘭人。

俄羅斯以飛彈襲擊烏克蘭首都基輔，烏克蘭禁止國內18歲至60歲男子出境，並開始徵召預備役軍人。數以萬計的烏克蘭人今天陸續越界抵達波蘭、羅馬尼亞、匈牙利和斯洛伐克，多數是婦孺。

波蘭籍的昆托斯卡（Malgorzata Krentowska）是臉書團體「我來協助烏克蘭！」（Ukraine, I'm helping you!）的成員，她願意提供波蘭南部一間沒有人住的公寓讓烏克蘭人使用。

她寫道：「我祖母1912年在那裡出生，我母親以前常講俄羅斯童話給我聽，我現在仍懷著美好記憶。」

「如果有任何人想住，我可以提供鑰匙，那裡有冷的自來水和電力。」

另一個由波蘭籍企業家李索夫斯卡（Marta Lisowska）成立的臉書團體「援助烏克蘭」（Aid to Ukraine），目前擁有近10萬4000名成員。

李索夫斯卡告訴路透社，母親離世促使她積極助人，她很快就想到可以接待難民到她位於格但斯克（Gdansk）的舊公寓。一起經營「援助烏克蘭」團體的沃金斯基（Witold Wodzynski）也說，烏克蘭人很驚喜地發現有那麼多波蘭人願意出手相助。

還有一個名為「歡迎姊妹來家住」（Host a Sister）的臉書組織，可供成員尋找免費借住的地方，光上週就增加1萬名新成員。

波蘭西部的波茲南（Poznan）也有一個700人組成的Kejterski Patrol團體，專門協助攜犬出逃的難民，提供毛小孩臨時住宿並幫忙遛狗。（譯者：曾依璇/核稿：嚴思祺）1110226