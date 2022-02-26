活下去是最大願望 烏克蘭女大生網路分享現況

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（中央社東京26日綜合外電報導）日本放送協會（NHK）今天報導，在當地學日語的烏克蘭女大生，25日透過跟日本人交流網站分享當地商店人滿為患、到處充斥假新聞現況，及自己最大願望就是活下去。

NHK報導指出，這名女大生住在烏克蘭中部城市，平常在大學裡學日語。她在日本時間25日晚間9時透過跟日本人交流網站說，自己所住的城市現階段雖然安全，但商店裡擠滿想購買食物囤貨的民眾，要買什麼東西都很花時間。

女大生說，一直跟家人關注電視及網路，都到處可見假新聞，「要區分什麼是真實的很難」，透露出當地混亂的情況。

談到決定對烏克蘭進行軍事入侵的俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin），她說，大家都不希望戰爭，連俄羅斯的人也不想要戰爭，但蒲亭不聽這些人的聲音，讓大家都很痛苦，「身為領袖可說不負責任」。

被問到自己最大願望，女大生說「活下去」；對外界擔心烏克蘭民眾安危，她說，很感謝大家這麼擔心，也希望有朝一日可以到日本念書。（譯者：黃名璽/核稿：張曉雯）1110226