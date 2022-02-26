俄烏26日戰況整理：烏克蘭軍堅守基輔 總統澤倫斯基現身闢謠

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（中央社基輔26日綜合外電報導）俄羅斯部隊今天加強攻擊烏克蘭多地，烏國展開首都基輔保衛戰，就連平民也持槍捍衛國土。烏國總統澤倫斯基自拍影片闢謠，強調自己仍在國內，試圖穩定民心。

●俄國攻烏最新進展

俄羅斯對烏克蘭的侵略今天進入第3日，持續發射飛彈攻擊烏國軍事設施與各大城，並聲稱占已領烏國東南部城市梅利托波爾（Melitopol），破壞大量烏國軍事設施。

俄國軍方聲稱，已擊落烏國7架戰鬥機、7架直升機與9架無人機，同時摧毀87輛坦克和其他的各型武裝車輛，海軍則是擊毀8艘軍艦。

烏克蘭當局通報，基輔市區一棟高聳公寓大廈被飛彈擊中。但俄國軍方聲稱，只鎖定軍事設施，未攻擊民宅與民生基礎設施。

據媒體統計，自俄國入侵以來，烏克蘭平民喪命人數已達198人。基輔市長克里契科表示，徹夜首都保衛戰中估計有數十人受傷。

●烏克蘭總統信心喊話

對於俄國步步進逼，烏克蘭總統澤倫斯基（VolodymyrZelenskiy）在午夜發表談話影片，稱俄軍今夜就會發起總攻擊。

澤倫斯基也推文表示，現在是歐盟決定是否讓烏克蘭加入的關鍵時刻。此外，他還在自拍影片中現身，闢謠堅稱自己沒有逃跑，並稱西方國家援助的軍火正運抵烏克蘭。

他對烏國民眾信心喊話說：「我還在，我們不會放下任何武器，我們捍衛我們的國家，因為我們的武器就是我們的真理。」

●烏克蘭人勇敢抗俄

針對俄軍侵略，烏克蘭當局呼籲，民眾應自制汽油彈抗敵。據估計，基輔已派發出約1萬8000支突擊步槍給民眾自衛。

影片顯示，一名烏克蘭男子奮不顧身站在俄國軍車前，猶如當年在天安門廣場、以血肉之軀阻擋裝甲車的「坦克人」，這則影片目前在網路瘋傳。

烏克蘭女議員盧狄克則推文，張貼自己手持AK-47步槍的照片，她告訴CNN，當俄軍壓境之際，就是她舉槍學扣扳機之時。這張照片也在網路上廣為流傳，

與此同時，一名烏克蘭士兵不惜犧牲生命，炸毀一座橋梁，以阻止俄國戰車挺進。這名士兵英勇為國捐軀，成為民族英雄。

在俄國展開入侵後，烏克蘭一對情侶隨即匆促結為連理，新婚首日便一同提槍保家衛國，甚至有烏國孕婦在地鐵站分娩，產下一名女嬰，網友感嘆這是戰火下的一線希望。

●國際加強制裁與抵制

北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格宣布，在俄國侵略烏克蘭之際，北約首度以「北約快速反應部隊」（NRF）進行陸、海、空部署，以加強防禦，緊急應變。

美國總統拜登今天指示國務院，透過「援外法」撥出3.5億美元（約新台幣98億元），作為給烏克蘭的軍事援助資金。

英國政府宣布，將凍結俄國總統蒲亭與外長拉夫羅夫的資產，並禁止俄國權貴的飛機進入英國領空。法國則推動將俄國逐出「環球銀行金融電信協會」（SWIFT）支付系統。

另外，波蘭、立陶宛與德國今天也商討如何制裁俄羅斯。波蘭表示，由於俄國入侵烏克蘭，將抵制與俄國的世足資格賽。

捷克、波蘭、保加利亞均表示，為回應俄羅斯入侵烏克蘭的行動，將自25日午夜起對俄國航空公司的班機關閉領空。

日本外務大臣林芳正今天跟美國國務卿布林肯電話會談時，用「侵略」一詞形容俄國。布林肯也認同「侵略」的說法。

法國總統馬克宏今天警告，俄羅斯對親西方鄰國烏克蘭發動攻擊後，全世界必須做好心理準備，這場戰爭將會持續很久。

●中印立場引關注

針對俄羅斯侵烏，美國昨天聯合國安理會提出一項決議案要譴責俄國，但遭具否決權的俄國否決，中國及印度則是棄權。

印度媒體今天引述知情人士報導，印度希望藉此保留為各方扮演調解人的空間。有報導指，中國的作法被視為在國際社會孤立俄國，對西方國家而言是一次勝利。

●俄羅斯內部分歧

俄羅斯前總統麥維德夫今天表示，俄國對烏克蘭發動軍事行動遭到西方國家制裁，俄國不再真正需要與西方維持外交關係。

與此同時，俄國當局今天也指控Meta Platforms公司旗下的臉書（Facebook）「審查」俄國媒體，將局部限制臉書的服務。

自俄羅斯入侵烏克蘭後，俄國莫斯科、聖彼得堡等地都出現反戰示威，但俄國轄下的車臣自治共和國支持侵烏，強人領袖卡狄羅夫呼籲烏克蘭總統向蒲亭道歉。

●世界多國聲援烏克蘭

為聲援烏克蘭，從東京、華沙、倫敦到紐約，數以千人連日來紛紛發起抗議。雪梨今天有數百人在大雨中展開遊行。

此外，台北101今晚也點燈在大樓顯示烏克蘭國旗，為烏國安全與和平祈願，希望世界和平與穩定。烏克蘭鄰國的社群媒體用戶六組起網絡，提供各種資源給那些逃離戰火的烏克蘭人。（譯者：陳正健）1110226