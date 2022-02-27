歐美將俄羅斯踢出SWIFT 日：關注金融市場影響

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（中央社記者楊明珠東京27日專電）歐美國家追加制裁俄羅斯侵略烏克蘭，將把俄羅斯部分銀行踢出「環球銀行金融電信協會」（SWIFT）支付系統。日本外相林芳正表示，會關注對金融市場等的影響做好因應。

林芳正今天在日本放送協會（NHK）政論節目上表示，有關西方多國宣布把俄羅斯部分銀行踢出SWIFT支付系統一事，日本會注視此舉對金融市場等的影響，一定要做好因應才行。

林芳正還透露，7大工業國集團（G7）外相預定今晚召開線上會議。

日本政府已公布要對俄羅斯採取制裁措施，他說，G7各國都採取制裁措施，不希望只有日本沒採制裁措施成為「漏洞」，所以決定與歐美同步。

白俄羅斯是俄羅斯鄰國、侵略烏克蘭據點之一。對於白俄羅斯的制裁，林芳正說：「美國已公布要進行個人制裁、金融制裁。日本將與G7攜手合作，研議因應之道。」

有關俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）強調擁有核武，藉以牽制美國等國一事，林芳正強調，俄羅斯不應提出這論調，尤其日本是唯一在戰爭中受到核武轟炸的國家，日本國民的感情無法容許這樣的論調。

北韓今天上午發射疑似彈道飛彈的飛行物體，林芳正認為，俄羅斯侵略烏克蘭一事不僅與歐洲有關，也對東亞造成影響。

SWIFT成立於1973年，總部位於比利時，不持有資金亦不管理帳戶，其通訊系統提供銀行迅速、安全且費用不高的溝通管道。

SWIFT通訊系統連接200個國家約1萬1000家金融機構，聲稱政治立場中立，成為國際資金轉移系統的骨幹。

根據俄羅斯國家協會Rosswift，俄國是繼美國之後，SWIFT全球銀行間支付系統用戶數量第2多國家，有約300家俄國金融機構使用此系統。

從SWIFT被逐出，意味俄國銀行將無法為貿易往來與外國金融機構使用此系統收付款項。（編輯：馮昭）1110227