澳洲東北部暴雨洪災增至7死 官員籲民眾暫勿外出

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（中央社墨爾本27日綜合外電報導）隨著嚴重暴雨重創布里斯本及昆士蘭州東南部，澳洲東北部的洪災死亡人數增至7人。昆士蘭州當局呼籲民眾盡量不要外出。

昆士蘭州長帕勒榭（Annastacia Palaszczuk）今天在簡報會上說：「我可以從今天一開始就告訴大家，如果你不必上路，就請不要上路…目前我們在布里斯本和東南部的水位持續上升。」這波豪雨明天開始減緩。

以陽光著稱的昆士蘭州東南部已進入洪水緊急狀態。觀光勝地黃金海岸（Gold Coast）和陽光海岸（Sunshine Coast）海灘都已經關閉。

布里斯本有1400多戶家庭預期將受到洪水影響。昆士蘭緊急服務中心表示，他們最近幾天每小時收到100次援助請求。

昆士蘭州的洪患目前已造成6人死亡，包括26日深夜，一名34歲開車男子在車輛沒頂後，未能順利游到安全地點。

新南威爾斯州（New South Wales）北部洪水造成1人死亡，一名開車男子連人帶車被大水沖走。隨著暴雨南移，將對澳洲人口最多的新南威爾斯州帶來危險。（譯者：林沂鋒/核稿：劉淑琴）1110227