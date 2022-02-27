歐美將俄踢出SWIFT 日本跟進並捐一億美元援烏

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（中央社記者楊明珠東京27日專電）歐美國家追加制裁俄羅斯侵略烏克蘭，將把俄羅斯部分銀行踢出「環球銀行金融電信協會」（SWIFT）支付系統。日本首相岸田文雄今天決定跟進，且將捐一億美元緊急支援烏克蘭。

日本產經新聞報導，岸田今晚在首相公邸（寓所）對媒體表示，因為俄羅斯侵略烏克蘭，歐美各國已同意要將俄羅斯踢出 SWIFT SWIFT小百科 環球銀行金融電信協會（SWIFT）支付系統成立於1973年，總部位於比利時，不持有資金亦不管理帳戶

由25人組成的董事會管理，其中一席是俄羅斯「中央交易對手清算中心」管理委員會主席阿斯坦寧（Eddie Astanin）

SWIFT系統提供銀行迅速、安全且費用不高的溝通管道；連接200個國家約1萬1000家金融機構，且聲稱政治立場中立，使其成為國際資金轉移系統的骨幹

銀行使用SWIFT系統傳送有關銀行之間的匯款金額、轉帳給客戶的金額和買賣資產的標準化訊息 看更多 關閉 支付系統，對於這項制裁，日本也將參加。日本也決定針對包含俄羅斯總統蒲亭在內的俄羅斯政府相關人士採取凍結財產等措施。

岸田表示，日本決定捐一億美元給烏克蘭作為緊急人道支援。

他說，這次俄羅斯的侵略行徑是動搖國際秩序的根本，日本有必要與以7大工業國集團（G7）為首的國際社會團結一致，採取堅毅的行動。他還說：「國際社會與俄羅斯的關係已經無法再像從前一樣了。」

被媒體問到日本與歐美同調參加將俄羅斯部分銀行踢出SWIFT支付系統的行動，是否決定做得太遲的問題，岸田說：「不覺得太遲，日本至今都是與以G7為首的國際社會攜手因應，此立場不變。」（編輯：林憬屏）1110227