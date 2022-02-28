基輔等再傳爆炸聲 烏北大城住宅建築遭飛彈擊中

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俄羅斯持續對烏克蘭發動攻擊行動。圖為27日一輛俄羅斯裝甲車在哈爾科夫街上燃燒。（美聯社）

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（中央社基輔28日綜合外電報導）俄羅斯持續對烏克蘭發動攻擊行動，烏克蘭國家特別通訊和資訊保護服務表示，首都基輔（Kyiv）和主要城市哈爾科夫（Kharkiv）今天一早傳出爆炸聲響。

路透社報導，烏克蘭國家特別通訊和資訊保護服務（State Service of Special Communications and Information Protection）在社群媒體應用軟體Telegram發布訊息說，之前幾小時，基輔一直靜悄悄。

國家特別通訊和資訊保護服務並發布另一則聲明表示，烏國北部城市切爾尼戈夫（Chernihiv）一棟住宅建築遭飛彈擊中，起火燃燒。

烏克蘭陸軍指揮部也在臉書（Facebook）發文說，另一個北部城市日托米爾（Zhytomyr）昨夜至今早遭多枚飛彈襲擊。（譯者：蔡佳敏/核稿：嚴思祺）1110228