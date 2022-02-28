俄軍對基輔攻勢放緩 英國不認為蒲亭會動用核武

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（中央社倫敦28日綜合外電報導）英國國防部今天表示，俄羅斯對烏克蘭首都基輔的攻勢因為後勤不足與烏克蘭激烈抵抗而放緩。英國國防大臣華勒斯則說，他不認為俄羅斯總統蒲亭會動用核武。

綜合法新社與路透社報導，英國國防部今天表示：「蒲亭（Vladimir Putin）的大批地面部隊仍在基輔北方超過30公里外，他們的挺進被捍衛霍斯托梅爾（Hostomel'）機場的烏克蘭部隊拖慢。該機場是俄國首日戰鬥的一大目標。」

「後勤不足與烏克蘭頑強抵抗，持續阻撓俄國人挺進。」

英國國防部在推特上公布的最新情報也提到，烏克蘭北部切爾尼戈夫市（Chernihiv）和東北部哈爾科夫市（Kharkiv）周邊仍持續激戰，兩座城市目前都還在烏方掌控中。

另一方面，英國國防大臣華勒斯（Ben Wallace）今天也告訴泰晤士電台（Times Radio），他預期蒲亭不會為了攻擊烏克蘭而動用核武。蒲亭昨天表示已下令國防首長讓俄羅斯的核子「嚇阻部隊」進入高度警戒。

華勒斯說：「我們應該擔心像俄國這樣的國家，會認為他們可以不用遵守規定，不論是在攻擊烏克蘭，或是在（英國）索爾茲伯里（Salisbury）使用神經毒劑等方面。但嚇阻力量終究還是嚇阻力量」

他指的是俄國前雙面間諜斯克里帕爾（Sergei Skripal）2018年3月在索爾茲伯里遭神經毒劑諾維喬克（Novichok）毒害。

華勒斯說，蒲亭可能對烏克蘭抱持很大野心，但「我不認為他希望走到那步田地」。

華勒斯也告訴天空新聞網（Sky News），蒲亭在烏克蘭的攻勢碰上麻煩，他談論核子部隊的目的，是為了轉移世人焦點。

俄羅斯24日全面進攻烏克蘭，震驚全球，攻擊行動今天來到第5天。與英方說法類似，獲西方武器支援的烏克蘭軍方也說，俄國部隊對烏克蘭的攻勢已放緩。

另據俄羅斯國際傳真社（Interfax）報導，俄國國防部稱，俄軍已拿下烏克蘭東南部札波羅結地區的伯德揚斯克鎮（Berdyansk）和安赫德鎮（Enerhodar），以及札波羅結核電廠周邊區域，目前這座歐洲最大核電廠仍正常運作。

烏克蘭國營核能公司Energoatom否認俄軍已拿下札波羅結核電廠。（譯者：楊昭彥/核稿：陳政一）1110228