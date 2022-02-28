韓國加入對俄SWIFT制裁 禁止向俄出口戰略物品

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（中央社首爾28日綜合外電報導）韓國外交部今天表示，韓國將收緊對俄羅斯的出口管制，禁止對俄國輸出戰略物品，並且加入西方國家行列，將部分俄國銀行逐出環球銀行金融電信協會（SWIFT）支付系統。

韓國外交部發表聲明指出：「韓國政府譴責俄羅斯以武力入侵烏克蘭，身為國際社會負責任的一員，韓國決定積極參與國際社會行動，包括經濟制裁，以期和平解決俄烏情勢。」

韓聯社報導，韓國政府通過外交管道向美方通報上述決定。據悉，韓國政府將在審查對俄出口品目時，不批准出口被列入「四大多邊出口管制機制」管制清單的戰略物品。

「四大多邊出口管制機制」包括核子供應國組織（NSG）、瓦聖納協定（The Wassenaar Arrangement）、澳大利亞集團（AG）及飛彈技術管制協定（MTCR）。

根據韓聯社，對於半導體、資訊通信、感測器、雷射、海洋、航空航太等57個非戰略物資品目，韓國有關部門將儘早敲定可採取的措施。

在上述措施宣布後，俄羅斯駐韓大使庫列克（Andrey Kulik）隨即表達遺憾，並將此歸咎於韓國政府受到來自美國及其西方夥伴的「強大外部壓力」，故而加入制裁俄國行列。（譯者：陳正健/核稿：陳政一）1110228