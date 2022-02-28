中俄聯盟日益密切 烏克蘭戰爭帶來考驗

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社北京28日綜合外電報導）中國國家主席習近平和俄羅斯總統3週前在北京冬奧前夕會面後，宣稱兩國友好「沒有止境」。如今俄羅斯入侵烏克蘭的行動，將測試中國為了中俄友誼願意豁出去到甚麼程度。

根據美聯社，這兩個擁核的鄰國近年來關係日益密切，引發外界憂心專制國家結盟可能挑戰美國為首的民主西方，形成新冷戰。

然而，在這樣的局勢下，中國可能會失去很多。習近平曾公開反對將中國的崛起描繪成一大威脅的冷戰思維。

形成中的中俄軸心尚未成定局。即使和美國漸行漸遠，以及對能源的需求導致中國向俄羅斯進一步靠攏，與歐美的貿易往來仍是中國經濟成長的主要動能。

哈佛大學中國問題專家塞契（Anthony Saich）在艾希民主治理與創新(Ash Center for Democratic Governance and Innovation) 的問答專題（Q&A）中表示：「目前的烏克蘭衝突將會揭露（雙方）是否有更深層的關係，抑或這項關係基本上是交易性質。」

塞契指出，三項可能行動將意味著「中國選擇與俄羅斯患難與共」。其一是在聯合國任何批評俄羅斯行動的決議案中，北京投下否決票，而不是棄權。其二是承認俄羅斯在烏克蘭扶植的魁儡政權，其三是即使平民喪命獲得明確證實，北京仍拒稱這場攻擊行動是入侵。

聯合國安全理事會25日要求俄羅斯停止攻烏行動的決議案中，中國、印度和阿拉伯聯合大公國都棄權。俄羅斯則投下否決票。而在27日另一次投票中，中國再度棄權，儘管這次投票是程序投票，不開放投下否決票。

中國人民大學國際關係專家時殷弘指出：「這兩次棄權顯示，在世界對俄羅斯全面攻打行動的極廣泛批評和抗議聲中，中國採取較諸以往更為謹慎的態度。」

這樣小心翼翼的態度，有助於解釋北京對於俄羅斯入侵烏克蘭的立場有時候相互矛盾。

中國說過，所有國家的主權和領土完整必須受尊重，這樣的立場和（俄羅斯）侵略行為對立，而中國也反對制裁俄羅斯，並批評美國和北約東擴是造成這次危機的原因。

亞洲協會（Asia Society）會長、澳洲前總理陸克文（Kevin Rudd）在亞洲社會政策研究所（Asia Society Policy Institute）網站發文表示：「中國試圖在烏克蘭議題上，魚與熊掌兼得」，既不得罪西方，也不觸怒俄羅斯。

他指出，中國解除對俄羅斯小麥進口限制，可抵銷西方國家對俄羅斯制裁造成的部分經濟衝擊。對於不少制裁俄羅斯國家而言，中國此舉無異是支持俄國侵略行動。

澳洲總理莫里森（Scott Morrison ）上週表示，沒人會在俄羅斯入侵另一個國家的時候，還對它伸出援手。中國外長王毅說：「目前這種情況是我們不想見到」。他呼籲以對話結束這場危機，卻未有隻字片語批評俄羅斯。蒲亭2月4日北京冬奧開幕前訪中，是否曾尋求習近平的支持，目前還不清楚。

在美國以中國人權紀錄為由，外交杯葛北京冬奧，許多國家紛紛跟進之際，蒲亭的來訪讓習近平保全顏面。兩人會後發聯合聲明表示，中俄兩國「友好沒有止境，合作沒有禁區」。

聲明中還強調，中俄新型國家間關係超越冷戰時期的軍事政治同盟關係。

哈佛大學中國問題專家賽契稱這項聲明是兩國「關係向前邁出一大步」。然而，塞契也指出，將中俄關係視為終極聯盟還言之過早。在半世紀前的冷戰時期，中國和美國找到對抗俄羅斯的共同理由。

這個月是美國總統尼克森（Richard Nixon）1972年破冰訪問北京50週年紀念。當時中國和蘇聯關係惡化，中國領導人憂心忡忡蘇聯入侵。

50年後，這三個強權間的關係出現了難以想像的變化：美中關係岌岌可危，北京和莫斯科則是對彼此伸出援手。（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）1110228