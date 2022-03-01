俄羅斯兩大富豪不挺政府 呼籲終結烏克蘭戰事

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社倫敦1日綜合外電報導）俄羅斯億萬富豪弗里德曼（Mikhail Fridman）和德里帕斯卡（Oleg Deripaska）與克里姆林宮劃清界線，相繼呼籲終結俄國對烏克蘭發動的戰事。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，生於烏克蘭西部的弗里德曼在寫給員工的信中說，他希望「終結流血事件」。

這封信由弗里德曼的辦公室提供，最早由英國「金融時報」（Financial Times）報導。信中提到：「這場危機會造成人命損失，破壞兩國數百年來的兄弟關係。解決方案似乎遙不可及，我只能和其他人一樣，熱切希望流血事件終結。」

德里帕斯卡也響應弗里德曼的和平呼籲，他2月27日在通訊軟體Telegram上說：「和平很重要！必須盡快開始談判！」

隨著戰事發展，俄國貨幣盧布大貶，俄國股市暫停交易，德里帕斯卡昨天發文提到經濟情勢時表示，「我真的希望有關於未來3個月經濟政策的清晰明確評論」，還說俄國中央銀行決定大幅調升利率、迫使企業出售外幣，是「看到底誰要為這場大事埋單的第一個考驗」。（譯者：曾依璇/核稿：張曉雯）1110301