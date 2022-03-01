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豐田零件供應商遭網攻全面停工一天 將於3/2復工

2022/3/1 16:20
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（中央社東京1日綜合外電報導）日本汽車大廠豐田（Toyota）因零件供應商遭網攻致發生系統障礙，豐田14座廠今天全面停工，影響生產約1萬3000輛汽車；豐田今天稍早宣布啟用臨時系統，將於明天復工。

日本放送協會（NHK）、富士新聞網（FNN）報導，豐田的主要零件供應商之一、製造樹脂零件的小島沖壓工業公司日前遭網路攻擊，導致發生系統障礙。

豐田受此影響，今天日本國內14座廠全面停工，影響生產約1萬3000輛汽車。

豐田今天表示，目前使用臨時性網路系統與小島沖壓工業公司進行交易，明天起所有的工廠恢復生產。

小島沖壓工業公司2月26日晚間9時左右，偵測到公司部分伺服器出問題，隨後確認遭電腦病毒感染與收到勒索訊息。該公司為預防遭到外部網攻，2月27日起切斷與客戶和外部連結的網路，並將所有的伺服器停機。

小島沖壓工業公司疑遭到勒索病毒威脅，須交付贖金才能恢復檔案等，將向日本政府相關單位報告，並與警方商量處理方式。（譯者：顧荃/核稿：劉淑琴）1110301

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