俄鈾礦進口或不在美制裁之列 核電業遊說是關鍵

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（中央社華盛頓1日綜合外電報導）知情人士表示，儘管俄羅斯在烏克蘭戰事升高，美國核能業正在遊說白宮允許從俄國繼續進口鈾，因為這種價格低廉的燃料供應被視為讓美國電費維持低點的關鍵。

根據美國能源情報署（U.S. Energy Information Administration）與世界核能協會（World Nuclear Association），美國核電廠約半數鈾能仰賴俄羅斯與其盟國哈薩克和烏茲別克，2020年進口約1030萬公斤，供給全美約2成電力。

俄軍更深入鄰國烏克蘭之際，美國與盟邦過去一週對莫斯科祭出連串制裁，但鈾礦買賣和相關金融交易卻得以豁免。

消息人士說，杜克能源（Duke Energy Corp）和艾索倫（Exelon Corp）等核能公司組成的團體「核能協會」（NEI）正遊說白宮持續豁免從俄國進口鈾。

消息人士說，NEI目的是確保鈾不會包含在未來任何能源相關制裁之內，特別是在各界更大聲疾呼制裁俄國原油買賣之際。

因事涉敏感不願具名的消息人士表示：「（美國核能）產業就是戒不掉低廉的俄國鈾。」

總部設在華盛頓的NEI表示支持鈾供給的多元性，包括打造美國境內設施來生產與處理鈾。

美國目前未生產或處理鈾，多家公司表示會希望恢復國內生產，若能與核能生產者簽訂長期供應合約。德州與懷俄明州蘊藏大量鈾礦。（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）1110302