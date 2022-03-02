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俄羅斯入侵烏克蘭33/300

委內瑞拉總統致電蒲亭表態挺俄 批北約破壞穩定

2022/3/2 14:31
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（中央社卡拉卡斯1日綜合外電報導）克里姆林宮聲明指出，委內瑞拉總統馬杜洛今天致電俄羅斯總統蒲亭，表示委內瑞拉將力挺俄國，並批北約「破壞穩定」。自莫斯科揮軍入侵烏克蘭以來，少有國家表態支持俄國。

根據聲明，馬杜洛（Nicolas Maduro）在電話中，譴責美國和北大西洋公約組織（NATO）破壞穩定的行動，還說反對西方國家以謊言與假消息作宣傳。

俄羅斯提出安全保證，要求北約停止再向東擴張，遭西方斷然拒絕後，蒲亭（Vladimir Putin）上週下令俄軍進入烏克蘭，至今已造成數十人喪命，近68萬人逃離烏克蘭。

法新社報導，馬杜洛與蒲亭通過電話後，在推特（Twitter）上傳一張兩人握手的合照，並且發布訊息說，他告訴蒲亭，委內瑞拉「贊成以相互瞭解與對話的方式維護和平」。

委內瑞拉、古巴與尼加拉瓜，都是莫斯科在拉丁美洲的盟友，也都是美國制裁目標。

馬杜洛2018年在大選中獲勝，成功連任，但至今未獲美國等數十國承認；他們指控選舉過程充斥大規模舞弊。

俄國副外長雷雅布可夫（Sergei Ryabkov）去年12月受訪時表示，若俄美未能透過外交解決烏克蘭問題，莫斯科並不排除派兵前往委內瑞拉或古巴。（譯者：紀錦玲/核稿：劉文瑜）1110302

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