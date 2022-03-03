憂加劇緊張情勢 美推遲洲際彈道飛彈試射

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（中央社華盛頓2日綜合外電報導）美國軍方今天表示，鑑於俄羅斯侵略烏克蘭的緊張情勢，將推遲原定本週舉行的義勇兵3型洲際彈道飛彈試射，以展現美國無意參與任何可能造成誤解或產生誤會的行動。

美國國防部發言人柯比（John Kirby）表示，美方推延彈道飛彈試射計畫，以免加劇緊張局勢。

柯比說：「國防部長已指示延後原定本週舉行的義勇兵3型（Minuteman III）洲際彈道飛彈試射，以展現我們無意參與任何可能造成誤解或產生誤會的行動。」

他表示：「我們並非輕率做出這項決定，而是展現美國是負責任的核能大國。」

「我們明白在這種緊張時刻這樣做有多重要，美、俄都應將誤判風險謹記在心，並採取行動降低這些風險。」

俄羅斯入侵烏克蘭後，總統蒲亭（Vladimir Putin）數天前下令核子嚇阻部隊警戒，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）今天批蒲亭「挑釁」的核言論「極度不負責任」。

法新社報導，布林肯在華盛頓的記者會指出：「這樣做很危險。這會增添誤判的風險，必須要避免。」（譯者：徐睿承/核稿：劉文瑜）1110303