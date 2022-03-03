俄侵烏克蘭 巴西經濟和生產鏈受影響

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（中央社記者唐雅陵聖保羅2日專電）俄羅斯入侵烏克蘭，造成平民傷亡、流離失所，受到全球媒體關注。但這場衝突也影響世界經濟及生產鏈，特別是農工業所需的生產原物料，巴西也受到相當影響。

根據巴西農業部和經濟部，巴西依賴化肥生產原物料，而俄羅斯是化肥主要供應國之一。2021年巴西與烏克蘭的雙邊貿易主要是金屬及氯乙烯聚合物。從這些國家進口的生產原物料對巴西農業和工業至關重要，且不是每一種原物料都容易替代。

巴西新聞網站Isto É專欄作家、聖保羅大學國際法博士阿雷（Saulo Stefanone Alle）表示，過去2年來，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情導致全球供應鏈異常失衡，無數行業受到原物料、零組件短缺和物流困難的影響，任何想買電腦或帶有內置電子設備汽車的人都聽過微晶片短缺，而這不是唯一的問題。

除了疫情加速改變全世界對數位科技的需求和習慣外，天氣事件和蘇伊士運河堵塞導致供應鏈嚴重失衡，也影響國際貿易。

阿雷說，儘管預計2022年石油價格將波動，全球面臨通貨膨脹壓力，企業相當關注供應結構的概念並強調彈性，已將供應鏈問題從2022年的挑戰首位中移除，但俄烏衝突再次引發這方面的擔憂。

這場戰事迫使國際貿易面臨新挑戰，對巴西經濟和生產活動產生重大影響。這不僅是對俄羅斯和烏克蘭需求和供應受損的預期，而且是兩國衝突背景下對貿易和國際產生的所有後果的預期。許多經濟制裁相繼宣布及實施，另有國家和國際組織採取結盟的行動，意味著世界貿易將受到很大干擾。

阿雷說，貿易創造工作，促進財富流通，更是團結與促進和平的手段。衝突局勢持續及反對加劇，往往迅速對商業關係產生障礙，甚至產生令人驚訝的影響；貿易領域的衝突和相關制裁可能以不可估量和不可預測的方式影響貿易。

阿雷表示，人道主義問題固然是主要關注點，吸引全世界的目光關注東歐地區民眾的苦難，但俄烏衝突對全球貿易和經濟的影響更不容忽視。從與反對這場衝突的許多國家保持重要商業關係的巴西的角度來看，政府和外交當局的長期關注和合作很重要，符合促進各國間和平與對話的憲法原則立場，更是利多於弊。

在巴西的支持下，聯合國大會今天通過一項譴責俄羅斯入侵烏克蘭的決議。會議由安全理事會以緊急方式召開，討論東歐局勢。表決結果141票贊成，5票反對，35票棄權，通過這項譴責決議。（編輯：郭中翰）1110303