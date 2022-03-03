斡旋俄國停火機率低 專家：中國影響力沒那麼大

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（中央社台北3日電）俄烏戰事持續中，專家解讀，中國仍避免使用「入侵」等字詞，顯示某種程度上仍為俄羅斯辯護；從意願和能力來看，中國斡旋俄國停火的可能性不大，中國對俄國也沒有那麼大的影響力。

美國之音（VOA）報導，位於紐約的外交關係協會（Council on Foreign Relations）資深研究員張彥（Ian Johnson）表示，中國一直以某種方式為俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）辯護，例如避免用到「入侵」等字詞。從意願和能力兩方面看，中國斡旋俄羅斯停火的可能性都不大。

張彥指出，中國過去在這類事件中沒有真正發揮過重要作用，他們以抽象方式談論對話的必要性，但如果真正參與，透過主持談判或做一些具體事情，押上自己的外交聲望，那將是前所未有的；現在這相對地不太可能。

「我有點懷疑中國是否真的願意冒險試圖進行調解」，張彥質疑，中國真的願意投入外交資本由外交部長王毅飛去見蒲亭或烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）嗎，對於這點相當懷疑。張彥強調，中國對俄羅斯沒有那麼大的影響力，也沒有意願去發揮斡旋作用。

華盛頓智庫德國馬歇爾基金會亞洲項目資深跨大西洋研究員馬安洲（Andrew Small）認為，沒有看到也不期待中國在這方面發揮作用，（對於調停）烏克蘭顯然抱一定希望；但中國在表達他們支持和平並願意整體上做出外交努力時非常謹慎，坦白地說，中國沒有能力在烏克蘭問題上進行有意義的調解。

馬安洲說，中國可以做東道主，但不能密切參與歐洲安全安排談判的細節，這不是他們能力範圍內的事。中國可以發送鼓勵停火或類似訊息，「我認為到目前為止，習近平已經非常清楚地說明了這將如何處理，並且在許多重要方面仍將相對謹慎地尊重蒲亭」。

法律學者、獨立時評人虞平說，中國並沒有否認烏克蘭的要求，也許仍有可能性，只是現在沒有公開說，原因可能是中國尚未跟俄羅斯溝通過。中國如果彎轉得太大，就會失去對俄羅斯的槓桿作用，中國不想做全面調停人，因為底線沒辦法把握，也不知道俄羅斯是否同意。

據新華社報導，中國國務委員兼外交部長王毅在3月1日與烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）通電話。

在這通電話中，庫列巴表示，中國在烏克蘭問題上發揮了建設性作用，願同中國加強溝通，期待中國為實現停火展開斡旋。王毅提到，中國呼籲烏俄透過談判找到解決問題的辦法，支持國際上一切有利於政治解決的建設性努力。

有外媒解讀，這意味著中國準備在烏克蘭尋求停火上發揮作用；專家則認為這是過度解讀了中、烏外長通話。（編輯：李雅雯/周慧盈）1110303