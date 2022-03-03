烏克蘭期待中國斡旋停火 學者：當前情勢難

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（中央社記者張淑伶上海3日電）中、烏外長1日通電話，烏克蘭期待中國為俄烏停火斡旋。學者時殷弘認為，當前俄國攻擊意志堅定、西方對俄祭出強力制裁並對烏提供火力，在此情況下，沒有誰會想做調停者。

俄羅斯2月24日開始對烏克蘭發動武力攻擊，戰事方酣，中國作為俄羅斯全面戰略合作夥伴，屢次強調不願意看到烏克蘭當前的局勢發展，國際關注中國是否有意願和能力介入調停。

中國國際關係學者時殷弘告訴中央社記者，從報導來看，中國外交部長王毅並沒有接受烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）的提議成為俄烏停火調停人，而只是對俄國的戰爭行為表達更進一步的重大保留態度。

時殷弘說，當前俄羅斯決心要破壞烏克蘭的主權獨立和完整，西方國家也態度堅定要摧毀俄羅斯的經濟，並盡其所能地提供烏克蘭武裝支持，只差沒有直接出兵。這種情況下，「誰會有意願要當調停者？誰又會真的聽從調停者？」

他認為，烏克蘭政府現正全力抵抗俄羅斯，也不會太聽從調停者的建議。

據新華社報導，中國國務委員兼外交部長王毅在3月1日與烏克蘭外交部長庫列巴通電話。庫列巴表示，中國在烏克蘭問題上發揮了建設性作用，願和中國加強溝通，期待中國為實現停火展開斡旋。王毅提到，中國呼籲烏俄透過談判找到解決問題的辦法，支持國際上一切有利於政治解決的建設性努力。（編輯：李雅雯）1110303