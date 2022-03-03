文在寅與澤倫斯基通話 認同維護烏克蘭主權與領土

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（中央社記者廖禹揚首爾3日專電）韓國總統文在寅今天與烏克蘭總統澤倫斯基通話指出，韓國認同必須維護烏克蘭主權與領土，也支持透過對話促成和平。韓國將儘速提供烏克蘭醫療用品，協助度過難關。

文在寅今天與澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）通話約30分鐘，青瓦台轉述，文在寅於通話中對在俄羅斯武力進犯下的犧牲者與其家屬表示哀悼，同時也向烏克蘭總統及人民挺身而出的勇氣與犧牲致敬。

「韓國也經歷過戰爭，比誰都了解戰爭帶來的傷害」，文在寅對烏克蘭人民經歷的悲傷與逆境深表同感，並表示韓國會與烏克蘭同在，祈禱烏克蘭能儘早恢復和平安定。

澤倫斯基在通話中說明烏克蘭現狀，請求韓方提供有助烏克蘭克服困境及防禦的支援；文在寅回覆，韓國認同必須維護烏克蘭主權與領土，也支持透過對話促成和平，並說明韓國政府參與國際社會對俄羅斯的制裁行動。

此外，韓國政府日前決定提供烏克蘭1000萬美元金援，也將提供醫療用品，希望能達到實質上的協助。

文在寅也說，在烏克蘭情勢穩定前，韓國政府會採取特別居留措施，保證目前在韓國境內烏克蘭人民的居留權；同時也請烏方協助確保40多名仍在烏克蘭境內或正準備離境的韓國僑民安全，澤倫斯基對此表達同意。

文在寅強調，韓國與國際社會都會與烏克蘭站在同一陣線，相信烏克蘭可以戰勝逆境，韓國也會提供堅強的支持與合作；澤倫斯基也對文在寅的鼓勵表示感謝。

澤倫斯基2019年10月曾訪韓，這次則是他與文在寅時隔1年11個月來的通話。澤倫斯基在2月28日及3月1日也分別與日本首相岸田文雄及美國總統拜登等各國元首通話，就俄羅斯入侵事件商議對策。（編輯：周永捷）1110303