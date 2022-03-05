西恩潘面露倦容受訪 讚許澤倫斯基勇氣非凡[影]

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影片來源：CNN

（中央社紐約4日綜合外電報導）日前赴烏克蘭首都基輔拍攝俄羅斯入侵紀錄片的男星西恩潘「走了好幾英里到波蘭邊境」逃難後，今晚面帶倦容接受CNN主播訪問，對烏克蘭總統澤倫斯基將人民團結起來讚譽有加。

61歲的奧斯卡影帝、人權運動家兼導演西恩潘（Sean Penn）接受美國有線電視新聞網（CNN）知名主播古柏（Anderson Cooper）訪問時表示，他與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）見面對談後，對澤倫斯基感到「欽佩和動容」。

他說：「我在俄國入侵前一天和當天，都曾與澤倫斯基總統會面。我不確定他知不知道自己天生就是這塊料，但很顯然，我當時見證到了某些東西…對現代社會來說很新奇的勇氣、尊嚴和愛。」

西恩潘表示：「這是非比尋常的時刻，我對他感到欽佩和動容，也為他和烏克蘭感到害怕。」

西恩潘的非營利組織CORE（Community Organized Relief Effort，社區組織的救濟工作）正盡力援助烏克蘭人民。

西恩潘說：「我們正在分送個人衛生用品，當難民來到（波蘭）的時候，我們會提供他們現金援助和水。我們也正在努力將員工送到另一邊（烏克蘭），因為難民會面臨兩種掙扎，有些人嘗試要逃出國，有些人則是不太確定要怎麼辦。」

西恩潘也說，CORE員工遇到許多失去一切的難民。

日前來到基輔拍攝俄國入侵紀錄片的西恩潘也被迫逃難。（圖取自twitter.com/SeanPenn）

他說：「非常多原本經濟寬裕的人失去了工作，銀行帳戶也沒了，這是他們面臨的新處境。我們需要CORE給予協助…而CORE需要現金援助去協助民眾。」

美國與北約盟國因擔憂在烏克蘭畫設禁飛區恐導致與俄軍直接衝突，西恩潘對此說：「我不知道是否（在烏克蘭）設禁飛區會引發核戰，我只知道，我們必須投入手上的一切，去支持烏克蘭民眾與澤倫斯基總統。」

西恩潘也呼籲「安德森古柏360度全視野」（Anderson Cooper 360）的觀眾捐款。

製片公司Vice Studios上週對媒體證實，曾以電影「神祕河流」（Mystic River）和「自由大道」（Milk）兩度獲得奧斯卡金像獎影帝的西恩潘，正在拍攝一部關於俄羅斯入侵烏克蘭的紀錄片。

俄羅斯大舉進攻烏克蘭後，西恩潘也躲不過逃難命運。他於1日在推特貼上他揹著背包拖著行李，在連綿不盡的車陣旁步行的照片，透露自己也加入徒步逃難行列，與成千上萬難民一同前往波蘭。

俄國在2月24日入侵烏克蘭，引發歐洲數十年來從未見過的人道災難。根據聯合國難民署（UNHCR）數據，已有超過87.4萬人逃離烏克蘭。（譯者：陳昱婷/核稿：戴雅真）1110305