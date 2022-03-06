歐盟外長指俄烏戰事由中國調停 歐洲學者不認同

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（中央社記者唐佩君布魯塞爾6日專電）歐盟外長波瑞爾近日表示，俄羅斯與烏克蘭戰事須由中方作為調停人，對此國際關係學者均不認同，表示俄中2位領導人反自由民主，結盟支持彼此維護主權，對歐盟釋出如此訊息大感疑惑。

歐盟外交與安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）3月4日接受西班牙「世界報」（El Mundo）專訪時表示，針對俄烏戰事，歐美均無法充當調停人，中國必須發揮作用。

波瑞爾的言論近日引發討論，英國諾丁罕（Nottingham）大學學者富爾達（Andreas Fulda）今天發文表示，波瑞爾仍然還不明白。中國領導人習近平與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）是同一個模子刻出來的。

富爾達說明，習近平與蒲亭2月4日才發表聯合聲明，指出中俄反對北大西洋公約組織（NATO）擴張，且這2人都反對自由民主。

而歐洲智庫「俄羅斯、歐洲和亞洲研究中心」（CREAS）主任方嫻雅（Theresa Fallon）今天也對波瑞爾的說法提問，「為什麼、為什麼、為什麼，歐盟總是前進一步但後退五步？」

方嫻雅說，波瑞爾「怪異」的說歐洲無法調停俄烏危機，必須要由中國發揮作用，但從中俄2月4日發布的聯合聲明來看，波瑞爾的想法恐非是好主意。

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今年2月4日，習近平邀請蒲亭在北京冬奧開幕前，在釣魚台國賓館舉行會談後發布聲明，習近平表示，面對複雜的國際形勢，兩國會深化合作，支持彼此維護主權、安全、發展利益，有效應對外部干涉和地區安全威脅，維護國際戰略穩定。3週後俄羅就入侵烏克蘭，激起全球公憤。

蒲亭則表示，中俄在重大國際問題上立場高度一致。俄羅斯與中國堅定互相支持彼此維護主權和領土完整，構建更公正合理的國際秩序。（編輯：高照芬）1110306