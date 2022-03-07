以色列總理再次與蒲亭交談 協助解決烏克蘭危機

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（中央社記者賴素芬特拉維夫7日專電）以色列總理班奈特5日與俄羅斯總統蒲亭在克里姆林宮會談後，昨天再次與蒲亭通話，繼續嘗試調解俄烏戰爭。以色列外交部長拉皮德今天將與美國國務卿布林肯會面。

以色列總理辦公室昨天發表聲明表示，班奈特 （Naftali Bennett）與蒲亭（Vladimir Putin）在莫斯科會面後、短短24小時內於昨天再次與蒲亭交談，討論了有關結束烏克蘭戰爭而進行的調解。之後，班奈特還與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）和德國總理蕭茲（Olaf Scholz）進一步商談。

根據以色列12頻道（Channel 12）報導，班奈特與蒲亭在克里姆林宮會面之前，曾事先知會美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）。白宮實際上是鼓勵以色列利用其特殊地位與俄烏雙方對話。克里姆林宮官方聲明則提到，兩人之間進行討論的同時，班奈特也與多位世界領導人會談。一同參與會議的關係人士會後強調了一件事：蒲亭顯然在烏克蘭還沒放下武器之前，不願聽到有關停止戰爭的提議。

以色列12頻道（Channel 12）說，在克里姆林宮的會談，俄羅斯也傳達了他們知道烏克蘭總統澤倫斯基 （Volodymyr Zelenskyy）身在何處的訊息，但他們會避免直接傷害他。先前曾有報導他遭到至少3次暗殺未遂。

12頻道政治評論員阿布薩扎（Nino Abesadze）估測蒲亭寧可活捉烏克蘭總統。耶路撒冷政治消息人士表示，繼續與蒲亭會談不能保證達成協議，但還是應該繼續嘗試，他認為「如果所有參與者都想要以色列，以色列就應當加入」。

同時，以色列外交部辦公室宣布外長拉皮德 （Yair Lapid）將於今天啟程前往拉脫維亞（Latvia）首都里加（Riga）會見美國國務卿布林肯（Antony Blinken）。

昨天稍早，總理辦公室發布一份聲明說，「即使成功的機會不大」，以色列仍然將努力協助解決俄羅斯與烏克蘭危機，班奈特認為達成解決方案的嘗試是一種「道德責任」。（編輯：林憬屏）1110307