聯合國籲開設人道走廊 以利援助送達烏克蘭境內

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（中央社紐約聯合國總部7日綜合外電報導）俄烏戰火延燒，俄羅斯提議開設人道走廊，路線卻通往俄國和白俄，烏克蘭痛批不道德而拒絕。聯合國官員說，必須要有人道走廊，才能將援助送到烏國境內的衝突發生地。

聯合國負責人道事務與緊急援助的副秘書長葛瑞菲斯（Martin Griffiths）在討論俄烏危機的緊急會議中表示：「馬立波（Mariupol）、哈爾科夫（Kharkiv）、梅利托波爾（Melitopol）等地的平民百姓迫切需要援助，尤其是救命的醫療資源。」

與此同時，隨著遇襲傷亡的平民人數不斷增加，烏克蘭與俄羅斯舉行第3輪會談，討論在遭重創的城市建立「人道走廊」。

談判聚焦在讓平民從被圍困城市撤離，不過俄羅斯表示，俄方希望在談判中達成的結果「並未實現」。

葛瑞菲斯敦促各方在軍事行動期間，確保烏克蘭人民、民宅和基礎建設受到保護。

俄羅斯提議開設從哈爾科夫、基輔（Kyiv）、馬立波、蘇米（Sumy）等多個城市撤離的逃生路線，但遭烏方拒絕，因為莫斯科提議設立的6條人道走廊中，有4條通向俄羅斯或其盟國白俄羅斯。（譯者：李晉緯/核稿：劉文瑜）1110308