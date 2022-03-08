更多編輯台推薦新聞：
戰亂迫人成長 烏克蘭11歲男孩獨自逃往斯洛伐克
國際

戰亂迫人成長 烏克蘭11歲男孩獨自逃往斯洛伐克

圖輯／跨國民眾聚集自由廣場聲援烏克蘭 俄羅斯人舉牌反戰
政治

圖輯／跨國民眾聚集自由廣場聲援烏克蘭 俄羅斯人舉牌反戰

專訪／烏克蘭前部長持槍死守基輔 為了不讓子孫上戰場
國際

專訪／烏克蘭前部長持槍死守基輔 為了不讓子孫上戰場

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
俄羅斯戰車Z字符號成挺戰象徵 意義及社會反應一次看
首頁 / 國際
俄羅斯入侵烏克蘭
新聞專題
俄羅斯入侵烏克蘭7/300

聯合國籲開設人道走廊 以利援助送達烏克蘭境內

2022/3/8 14:35
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社紐約聯合國總部7日綜合外電報導）俄烏戰火延燒，俄羅斯提議開設人道走廊，路線卻通往俄國和白俄，烏克蘭痛批不道德而拒絕。聯合國官員說，必須要有人道走廊，才能將援助送到烏國境內的衝突發生地。

聯合國負責人道事務與緊急援助的副秘書長葛瑞菲斯（Martin Griffiths）在討論俄烏危機的緊急會議中表示：「馬立波（Mariupol）、哈爾科夫（Kharkiv）、梅利托波爾（Melitopol）等地的平民百姓迫切需要援助，尤其是救命的醫療資源。」

與此同時，隨著遇襲傷亡的平民人數不斷增加，烏克蘭與俄羅斯舉行第3輪會談，討論在遭重創的城市建立「人道走廊」。

談判聚焦在讓平民從被圍困城市撤離，不過俄羅斯表示，俄方希望在談判中達成的結果「並未實現」。

葛瑞菲斯敦促各方在軍事行動期間，確保烏克蘭人民、民宅和基礎建設受到保護。

俄羅斯提議開設從哈爾科夫、基輔（Kyiv）、馬立波、蘇米（Sumy）等多個城市撤離的逃生路線，但遭烏方拒絕，因為莫斯科提議設立的6條人道走廊中，有4條通向俄羅斯或其盟國白俄羅斯。（譯者：李晉緯/核稿：劉文瑜）1110308

延伸閱讀
俄軍壓境 基輔最後防線上演近身肉搏戰[影]俄軍占領車諾比核電廠 逾百工人受困近2週一天僅一餐烏核研究設施遭砲擊毀壞 IAEA：未造成輻射外洩
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀