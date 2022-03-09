美：俄侵烏受挫讓北京不安 但不應低估對台決心

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（中央社記者江今葉華盛頓8日專電）美國中情局局長伯恩斯今天表示，俄羅斯入侵烏克蘭受挫以及全球的制裁，確實讓中國感到不安，但不應低估中國國家主席習近平與領導人對台灣議題的決心。

美國聯邦眾議院情報委員會今天就全球威脅召開聽證會。俄羅斯軍事入侵烏克蘭是關切的重點，不少議員擔憂烏克蘭局勢對台海情勢的影響。

對於議員問到北京如何評估俄羅斯入侵烏克蘭情勢時，伯恩斯（William Burns）表示，俄羅斯與中國的夥伴關係從2019年以來有所增強，但習近平與中國領導人對於烏克蘭局勢的發展感到些許不安。他們並未預料俄羅斯將遭遇重大困難，也擔憂與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）密切來往可能損害聲譽，並擔憂經濟後果。

多位議員問及俄羅斯入侵是否會鼓勵中國對台灣進行全面入侵或軍事封鎖，美國能如何防止烏克蘭危機在台灣重演。對此，國防情報局局長柏瑞爾（Scott Berrier）認為台灣與烏克蘭截然不同，「美國在太平洋的威嚇部署態勢不同」，但中國確實非常仔細觀察局勢發展。

美國國家情報總監海恩斯（Avril Haines）在被問及對俄羅斯的制裁是否讓中國更加卻步時則表示，這確實會強化中國正視美國對待入侵台灣的嚴肅立場，也看到歐洲與美國特別是在實施制裁時的團結，這些制裁的影響對中國評估局勢至關重要。

伯恩斯認為中國對過去12天在烏克蘭所看到的一切感到不安，但他也強調，不會低估習近平與中國領導人在台灣議題上的決心。他相信中國在台灣議題的評估受到影響，美方會持續密切關注。

海恩斯在證詞中表示，2022年年度威脅評估說明美國國家利益面臨的最緊迫威脅，首先是中國，之後是俄羅斯、伊朗與北韓。

海恩斯指出，這4個國家都展現以不利美國與盟國利益的方式強化促進其利益的能力與意圖。在與國家安全相關的領域方面，中國已逐漸成為競爭者，推動修改全球規範與制度以符合其利益，並在多個領域挑戰美國，尤其在經濟、軍事與科技方面。

她表示，中國有效整合協調的政府以展示其實力並迫使鄰國默許其偏好，包括其領土與海洋主張以及對台灣的主權主張。習近平與中國其他領導人決心按照北京條件強制與台灣統一。中國可能傾向避免透過武力衝突的脅迫性統一，多年來也加大對台灣的外交、經濟與軍事壓力，以孤立台灣並削弱對民選領袖的信心。與此同時，若有必要，北京也準備動用武力。（編輯：陳政一）1110309