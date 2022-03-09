阿根廷遊行聲援烏克蘭 呼籲俄羅斯停戰

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（中央社記者黃韻如布宜諾斯艾利斯8日專電）阿根廷在野黨共和提案黨6日號召民眾遊行聲援烏克蘭，呼籲俄羅斯停戰。布宜諾斯艾利斯市長拉雷塔說，面對戰爭，不能保持中立，必須捍衛和平、自由和人權。

支持烏克蘭的各方人士齊聚阿根廷首都布宜諾斯艾利斯，從總統府玫瑰宮前廣場遊行至方尖碑，表達反對俄羅斯入侵烏克蘭的立場。

共和提案黨（Republican Proposal, PRO）主席布利其（Patricia Bullrich）及同黨籍首都市長拉雷塔（Horacio Rodríguez Larreta）走在聲援隊伍最前端，高舉著標語「停止戰爭！烏克蘭和世界和平」。

拉雷塔說，阿根廷人追求和平，這次遊行展現應該即刻、果斷、明確地譴責戰爭行為的立場，捍衛主權和領土完整的原則、國際法和國家間的和平共處。

共和提案黨主席布利其認為，僅說反對戰爭是不夠的，必須身體力行和平，正如遊行集結人民表達意見聲援。

現場有許多民眾自製標語、旗幟，表達反對戰爭、聲援烏克蘭，也有俄羅斯公民到場聲援，譴責俄羅斯總統蒲亭（Vladimi Putin）攻打烏克蘭，並表示自己與家人因對於蒲亭看法不同，斷絕往來。

阿根廷號角報（Clarín）報導，阿根廷將提供人道簽證，烏克蘭公民及在阿烏克蘭人直系親屬可申請臨時居留，最長3年，之後可轉申請阿根廷永久居留證。

阿根廷外交部新聞稿說明，3日派出白頭盔 （Cascos Blancos）人道救援組織，由駐烏克蘭及駐波蘭阿根廷大使建立管道，協助當地阿根廷公民撤離及前往南美的烏克蘭難民，提供文件及心理關懷。

目前據統計約有25萬烏克蘭移民在阿根廷，透過布宜諾斯艾利斯烏克蘭天主教教堂公開籌措禦寒物資、衣物、急難醫療耗材，計劃運送至烏克蘭，協助在前線的家人和難民。（編輯：林憬屏）1110309