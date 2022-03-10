兩個月前接受豬心移植創奇蹟 美57歲受贈者過世

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓9日綜合外電報導）路透社報導，美國馬里蘭大學醫學中心今天表示，兩個月前率先接受基因改造豬隻心臟移植創下醫學里程碑的病患，數天前感染狀況惡化，已於昨天過世。

這位患者成功接受豬心移植，讓醫界燃起了一線希望，認為未來可透過跨物種器官捐贈，解決人類器官捐贈長期短缺問題，移植團隊也對未來成功移植感到「樂觀」。

馬里蘭大學醫學中心（University of Maryland Medical Center）發表聲明說，57歲的患者班奈特（David Bennett）1月7日接受移植，3月8日過世。

院方發言人告訴法新社，「他過世時沒有明顯死因」，還說醫師正在檢視班奈特狀況，研究結果將發布在醫學期刊。

然而，馬里蘭大學醫學中心異種生物心臟移植計畫主任莫修丁（Muhammad Mohiuddin）發布影片說，班奈特有「感染狀況」。他說：「我們很難在控制他的免疫抑制與感染上維持平衡。」

班奈特的病況是在數天前開始惡化。在他的身體明顯無法復元後，院方將他轉至安寧照護。根據院方聲明，他臨終前還能跟家人談話。

院方又說，手術後，移植到他體內的心臟良好運作數週，沒有任何排斥跡象。

班奈特能夠陪伴家人，參與物理治療，觀看超級盃（Super Bowl）美式足球賽，還常提到想回家看看他的狗。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，率領移植手術的外科醫師葛瑞菲斯（Bartley Griffith）說：「他是一名勇敢且高尚的患者，一直奮戰到最終。我們向他的家人表示誠摯的哀悼。」

班奈特是在2021年10月進入馬里蘭大學醫學中心。當時他臥病在床，必須使用緊急維持生命機器，遭判定無法接受人類移植。醫師通常是在受贈者健康狀況非常不佳時才會做出這種決定。

莫修丁說，移植團隊從這次經驗「獲得珍貴見解」，「我們仍感到樂觀，打算持續從事未來的臨床試驗」。

根據美國媒體報導，班奈特1988年因刺傷一名男子數刀遭到定罪。遇刺男子癱瘓，必須坐輪椅，之後於2005年過世。

醫學倫理學家認為，一個人的犯罪前科不應影響他未來的治療。（譯者：張曉雯/核稿：劉文瑜）1110310