烏俄外長首談判戰事似現轉機 外媒：情勢仍嚴峻

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（中央社巴黎9日綜合外電報導）俄羅斯與烏克蘭外長今天在土其首都安卡拉談判，為俄國開戰以來雙方最高層級接觸；烏克蘭釋出訊息不再堅持加入北大西洋公約組織（NATO），俄方則說不尋求推翻烏克蘭政府。

上述進展，看似俄烏戰爭出現轉機；但法國國際廣播電台（RFI）分析，兩國看似各退一步，但實際形勢仍然凶險萬分。

俄羅斯外交發言人出人意表說，俄羅斯不尋求「推翻烏克蘭政府」，這與兩星期前莫斯科的說法完全不同。

此外，兩國外長直接談判，地點選在土耳其安卡拉（Ankara），而非親莫斯科的白俄羅斯，似乎顯示俄國態度趨軟。

不過，俄軍另一方面卻是繼續猛烈轟炸烏克蘭多個地點，並朝向烏國首都基輔（Kyiv）推進。才在5天前，戰事前線還在基輔東北100多公里，如今俄國的戰車已進逼距離基輔只有10幾公里的羅伐利（Brovary）。

根據報導，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）也發出訊息說，將不再強求加入北約，也願意「妥協」烏東分離地區的領土主權爭議；不過他並未說明具體妥協方式，同時又堅稱不承認烏東兩區為獨立共和國，以及俄國對克里米亞半島（Crimea）的統治權。

而俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）發動對烏克蘭戰爭，主要考量原因之一是要讓克里米亞永久歸俄羅斯統治，他曾對俄羅斯媒體表示，一旦烏克蘭加入北約，總有一天會借北約力量，重新奪回克里米亞。

法國國際廣播電台（RFI）分析報導，俄國遭遇烏克蘭強烈抵抗，蒲亭想要「速戰速決」戰略已告失敗；若戰事拖延下，加上國際上不斷加壓制裁，對俄國經濟恐怕不利，因此，兩國外長談判也可能只是蒲亭的緩兵之計。

法廣電台分析，澤倫斯基說「不再強求加入北約」可能有兩層意義：一是批評北約態度消極，未曾對烏克蘭加入北約一事訂定時程，其次，要讓俄國不再有入侵的藉口。

報導指出，俄烏雙方看似各退一步，但暗地裡各有盤算和堅持，烏克蘭形勢仍然十分險峻。（譯者：紀錦玲/核稿：陳政一）1110310