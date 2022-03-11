委內瑞拉副總統會俄外長 談雙邊關係與國際局勢

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（中央社卡拉卡斯10日綜合外電報導）委內瑞拉副總統羅德里格斯推文表示，她今天與俄羅斯外長拉夫羅夫會面，重新檢視兩國的雙邊戰略關係，並討論「複雜」的國際局勢。

自俄羅斯2月24日入侵烏克蘭以來，委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）就不斷表達對俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）的支持。

路透社報導，羅德里格斯（Delcy Rodriguez）和拉夫羅夫（Sergei Lavrov）這次會面的5天前，美國官員才與馬杜洛會面，提議委內瑞拉將出口的部分石油送到美國，作為對委內瑞拉這個石油輸出國家組織（OPEC）會員國制裁鬆綁協議的一部分。

羅德里格斯說：「我們和好朋友拉夫羅夫開了個會，我們重新審視了兩國的雙邊戰略關係及複雜的國際局勢。」

她補充說：「委內瑞拉要重申，國家主權平等的原則，是為和平保持平衡的一種方式。」

稍早，俄羅斯駐委內瑞拉大使梅利克-巴格達薩羅夫（Sergey Melik-Bagdasarov）推文表示，這次的會面是在土耳其的安塔利亞（Antalya）舉行，並放上羅德里格斯和拉夫羅夫走在一起的照片。

梅利克-巴格達薩羅夫並未詳談會議細節。委內瑞拉外交部長普拉森西亞（Felix Plasencia）也參加了這場會議。

馬杜洛指控北大西洋公約組織（NATO）和美國一手造成烏克蘭危機，稱他們無視明斯克（Minsk）協議。該協議的目的是要終結2014年開始，烏東親俄分離主義分子與烏克蘭政府間的衝突。（譯者：李晉緯/核稿：張曉雯）1110311