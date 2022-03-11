中國駐大阪總領事薛劍推文惹議 日外相：不評論

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（中央社記者楊明珠東京11日專電）中國駐大阪總領事薛劍2月在推特（Twitter）發文指出，從烏克蘭的問題可得到一大教訓，日媒認為這具有威嚇日本的意涵。對此，日本外相林芳正說對個人的言論不予以置評。

日本共同社報導，有關俄羅斯侵略烏克蘭一事，薛劍2月24日在推特上上傳台灣相關人士的發言，並以日文寫道：「從烏克蘭問題可得到『一大教訓』，那就是弱者絕對不可以做出與強者吵架的愚蠢行為。」

報導說，此舉似乎是把身為軍事大國的中國比擬為俄羅斯，對於對中國的動向提高警覺的日本在進行威嚇。對此，林芳正今天在例行記者會上說：「對於個人的言論不一一予以置評。」

得知林芳正所言，有些日本網友相當氣憤，在網路留言痛批：「一國總領事的身份算是個人嗎？」、「怎麼連說個『感到遺憾』的字句也說不出」、「太軟弱」、「軟弱外交」。

薛劍被說成「戰狼外交官」，有時藉由社群網站批評日本。

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1月25日出刊的「人民日報海外版」日本月刊報導他去年12月底接受專訪的內容，他表示，最近在台灣問題上，有人揚言應放棄「一個中國」、有人炒作說「台灣有事就是日本有事」，日本國會還利用根本子虛烏有的人權問題企圖通過譴責中國的決議。

他說：「中日交流史逾2000年，對日本而言，中國是文化上的母國，可以說日本若沒與中國交流，就沒有今天的日本。但觀察日本的現狀，或許可說是對中國連最低的敬意都沒。不管日本多麼想進入西方國家的行列，日本是亞洲一員的事實不會變，只能永遠當個『二等國民』吧。」（編輯：黃自強）1110311