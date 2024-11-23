中國戰狼外交官發文干預眾院大選 日本政府要求刪除

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（中央社記者戴雅真東京23日專電）中國駐大阪總領事薛劍日前在社群媒體X發文，在10月的日本眾議院選舉替令和新選組候選人拉票，違反外交官不得干涉駐在國內政的義務。日本政府22日在內閣會議認定他的行為「極為不適切」，已通過外交管道要求刪除，目前該貼文已被刪除。

產經新聞報導，根據前拉致問題（北韓綁架日本人問題）擔當大臣松原仁（無黨籍）提交的質詢書，薛劍10月25日在X用日文發文稱，「無論在全國的哪裡投票，在比例代表的選票上請寫下『令和（新選組）』」，他還引用了令和新選組代表山本太郎的街頭演說影片。

至於支持令和新選組的理由，薛劍在他有8.3萬人追蹤的帳號寫道，「無論哪個國家都一樣，政治一但走偏，國家就會崩壞，特權階層以外的一般民眾會陷入貧困，最終陷入地獄。」

根據「維也納外交關係公約」，外交人員「負有不干涉駐在國內政的義務」，松原仁在質詢書提問，薛劍這次的發文是否違反了這項義務。對此，日本政府在答詢書表示，「無法就個案回答」。

戰狼外交官薛劍過去曾發送信函給日本關西地區的國會議員，稱在總統賴清德5月就職典禮時訪台的的日本國會議員是為「台獨」分裂勢力撐腰站台，發出極為錯誤的政治訊息。

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他還警告這些議員：「強烈希望你勿與台灣進行任何接觸與往來，理解並支持中國人民反台獨、致力於國家統一的正義事業，以實際行動維護中日關係大局。」被他發函的議員包括松原仁、日本維新會眾議員和田有一朗、無黨派眾議員北神圭朗等人。

松原仁在質詢書中指出，「薛劍反覆做出這些令人無法接受的行為，應該宣布他是不受歡迎人物，並將他驅逐出境。」不過，日本政府雖然在答詢書中表示，對薛劍信函的內容「令我國無法接受」，但至於今後要採取何種措施，現階段難以回答。（編輯：韋樞）1131123