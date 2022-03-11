烏克蘭喊話嬌生等7品牌 籲停止在俄國營台打廣告

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（中央社基輔11日綜合外電報導）烏克蘭外交部今天點名漢堡王、肯德基和嬌生等7家跨國企業品牌仍在俄羅斯國營電視台打廣告，變相資助莫斯科政治宣傳，呼籲它們立即停止。漢堡王稍早已宣布加入制裁行列。

烏克蘭外交部在官方推特（Twitter）帳號發布短片，列名美國連鎖速食店漢堡王（Burger King）和肯德基（KFC）、美國衛生用品大廠嬌生（Johnson & Johnson）和高露潔棕欖（Colgate-Palmolive）、法國食品大廠達能（Danone）和美國糖果業巨擘瑪氏（Mars），以及英國電器公司戴森（Dyson）等品牌，並穿插它們在俄羅斯的電視廣告片段。

烏克蘭外交部寫道：「即便克里姆林宮對烏克蘭開戰，這些廣告仍然正在資助（俄羅斯總統）蒲亭（Vladimir Putin）的政治宣傳機器。它對著俄羅斯和世界上其他人撒謊。」

「把一則廣告從電視撤下，只需要一天時間。現在就採取行動，停止資助戰爭。抵制俄羅斯。」

美國有線電視新聞網（CNN）報導，漢堡王今天宣布，停止為其在俄羅斯的約800間特許經營餐廳提供企業支持，並將拒絕批准在俄羅斯的任何投資或擴張，還包括暫停運營、行銷及供應鏈。

半島電視台（Al-Jazeera）報導，根據美國耶魯大學（Yale University）一個團隊追蹤的資料，全球已有300多家企業縮限在俄羅斯的業務。

包括蘋果（Apple）、谷歌（Google）、殼牌（Shell）、麥當勞（McDonald's）、迪士尼（Walt Disney）和Zara等各行各業國際大品牌，都已加入抵制俄羅斯行列。（譯者：張正芊/核稿：陳正健）1110311