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俄羅斯入侵烏克蘭
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俄羅斯入侵烏克蘭7/300

與俄第4輪談判 烏克蘭：將聚焦達成停火和撤軍

2022/3/14 17:19（3/14 17:47 更新）
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俄羅斯烏克蘭14日將透過視訊進行第4輪談判，聚焦停火及撤軍。圖為基輔西北郊區伊爾平的工廠和商店6日遭轟炸。（美聯社）
俄羅斯烏克蘭14日將透過視訊進行第4輪談判，聚焦停火及撤軍。圖為基輔西北郊區伊爾平的工廠和商店6日遭轟炸。（美聯社）
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（中央社烏克蘭利維夫14日綜合外電報導）俄羅斯入侵烏克蘭，雙方代表今天將透過視訊進行第4輪談判。烏方協商人員波多利雅科表示，這輪談判將聚焦在達成停火、俄國撤軍，以及對烏克蘭的安全保證。

路透社報導，波多利雅科（Mykhailo Podolyak）在社群媒體貼文和隨文附上的影片中表示，烏克蘭的立場並未改變，仍堅持先行停火，才能開始討論未來的關係。

他寫道：「第4輪協商將聚焦和平、停火、立即撤軍和安全保證。討論難度很高。」

波多利雅科指出，他認為俄國「還抱持一種幻想，認為暴力對待（烏克蘭）和平城市長達19天是種正確的戰略」。

俄國否認鎖定平民攻擊，克里姆林宮宣稱俄方行動是為了讓烏克蘭去軍事化和「去納粹化」的「特別行動」。烏克蘭與西方盟邦指俄方說法毫無根據，只是為了開戰的藉口。（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1110314

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