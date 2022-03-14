俄國占梅利托波爾指派市長 烏克蘭以叛國罪調查

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（中央社基輔13日綜合外電報導）烏克蘭東南部城鎮梅利托波爾淪陷後，俄羅斯指派當地議員丹紐琴科擔任新市長，烏國檢察總長今天以叛國罪對她展開調查。

梅利托波爾（Melitopol）市議會一群議員今天以書面方式要求檢察總長對丹紐琴科（Galina Danilchenko）提起刑事訴訟，罪名是叛國，因為她企圖在梅利托波爾建立俄國指派的魁儡政府，對她的調查於是展開。

梅利托波爾市議會指控「反對集團」（Opposition Bloc）市議員丹紐琴科解散市政府，並將市府權力轉移給一個「人民代表委員會」（People's Deputies Committee）。

烏克蘭檢察總長辦公室在網站上公布聲明宣布，已經對丹紐琴科展開調查，並指控她自行宣布成為代理市長是「執行俄羅斯聯邦代表交給她的任務」。

檢察總長辦公室的聲明說：「犯嫌宣布建立人民代表委員會這個不符烏克蘭法律規範的機構，並呼籲烏克蘭人民支持，還要梅利托波爾的居民停止抵抗入侵敵軍。」

檢察總長維涅迪克托瓦（Iryna Venediktova）在臉書（Facebook）上稱讚梅利托波爾市議會說：「我聽到你們的聲音了，我以你們為傲。」

梅利托波爾的民選市長費多羅夫（Ivan Fedorov）10日被武裝份子擄走後，丹紐琴科獲扶植為市長。費多羅夫被拘留後不久，烏東親俄分離地區盧甘斯克（Luhansk）的檢察官便指控他犯下恐怖主義罪行。

今天，丹紐琴科在電視播出的影片中表示，「俄羅斯的電視頻道」將開始在當地播出。她聲稱，原因是「當前流通的可靠資訊嚴重不足」。（譯者：李晉緯/核稿：林治平）1110314