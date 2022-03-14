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俄羅斯入侵烏克蘭
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俄羅斯入侵烏克蘭3/300

烏克蘭稱俄軍破壞供電線 車諾比核電廠再度停電

2022/3/14 20:47（3/14 21:13 更新）
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烏克蘭國家能源公司14日表示，烏克蘭車諾比核電廠再度電力供應中斷。（美聯社）
烏克蘭國家能源公司14日表示，烏克蘭車諾比核電廠再度電力供應中斷。（美聯社）
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（中央社基輔14日綜合外電報導）烏克蘭國家能源公司（Ukrenergo）今天表示，烏克蘭車諾比核電廠再度電力供應中斷。車諾比核電廠1986年曾爆發全世界最嚴重的核災。

烏克蘭國家能源公司在臉書專頁貼文表示：「車諾比核電廠和斯拉夫蒂奇鎮（Slavutych）的供電線遭到占領部隊的破壞。」這裡指的是2月24日入侵烏克蘭的俄羅斯部隊。

路透社報導，烏克蘭國家能源公司在聲明中表示，車諾比核電廠恢復供電後不久，一條高壓電線路遭俄羅斯部隊破壞。

烏克蘭國家能源在聲明中並未透露是否所有供應電廠的外部電力因此中斷，但要求進入當地進行修復。

烏克蘭國家能源公司沒有提供俄軍破壞的證據，路透社則未能獨立驗證破壞的範圍或造成破壞的原因。

俄羅斯2月24日入侵烏克蘭，隨即占領車諾比核電廠。（譯者：劉淑琴/核稿：林治平）1110314

人口約50萬的城市馬立波自3月初起遭俄軍圍困，烏克蘭表示俄軍已在馬立波投下約100枚炸彈。（中央社製圖）
人口約50萬的城市馬立波自3月初起遭俄軍圍困，烏克蘭表示俄軍已在馬立波投下約100枚炸彈。（中央社製圖）
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