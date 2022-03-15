里約女議員命案4年未查明主使者 人權團體抗議

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（中央社記者唐雅陵聖保羅14日專電）倡議人權的巴西里約熱內盧女市議員佛朗哥和司機被殺案發生滿4年，家屬和人權團體今天在里約熱內盧舉行一系列活動，要求當局加快調查速度和透明度，查明誰是幕後主使人。

佛朗哥（Marielle Franco）2018年3月14日晚間出席里約熱內盧市中心一場黑人婦女人權活動後，搭乘葛梅斯（Anderson Gomes）駕駛的私家車，在返家途中遇害。

根據調查，48歲的退役軍警萊薩（Ronnie Lessa）是開了13槍殺死佛朗哥和葛梅斯的兇手，而46歲的奎羅茲（Elcio Vieira de Queiroz）負責駕駛兇車。警方逮捕2人後，在萊薩的住所發現數把槍械和刀。

佛朗哥出生在馬雷（Mare）貧民區，她是2016年里約市政選舉中得票率排名第5高的市議員，在市內三不管地帶提倡人權運動，她的倡議可能與當地的組織犯罪有利益衝突。儘管逮捕了萊薩和奎羅茲，還沒有查明誰是幕後主使人。

佛朗哥和司機家屬的代表律師上午向里約熱內盧地方法院聲請安全令，共享檢警調查紀錄中有關命案主使人的訊息，因為依法受害者家屬有權正式有效地參與調查。

國際特赦組織（Amnesty International）巴西分會也在里約熱內盧市議會前搭起1座2公尺高的結構，模擬迄今尚未結束的案件，突出受害者家屬及代表律師無法獲得訊息的情況。

國際特赦組織巴西分會主任維內克（Jurema Werneck）表示，在調查過程中打擊訊息洩漏至關重要，但家屬和代表律師有權參與調查的各個階段；尊重保密不意味缺乏透明度，對捍衛人權者的死欠缺公理正義，可對所有其他捍衛尊嚴和生命的人，以至整個社會，產生直接和長期的負面影響。

開放社會基金（Open Society Foundations）拉丁美洲暨加勒比海地區主任亞伯拉莫瓦伊（Pedro Abramovay）指出，調查顯示佛朗哥和司機被殺案涉及民兵組織，是一起非常複雜、有計畫的犯罪事件，同時揭示政治刺客團體的存在。

另一方面，佛朗哥命案也突出婦女在政治上面臨的問題，未考慮競選公職女性領袖遭遇的恐懼。亞伯拉莫瓦伊表示，生活在巴西，如果女性捍衛某些事業或參政，都是一件很危險的事。

佛朗哥的妹妹安妮兒（Anielle Franco）表示，有罪不罰導致政治暴力，尤其是針對婦女的暴力；大家在為佛朗哥和葛梅斯伸張正義的同時，也希望為其他黑人女性人權捍衛者的死討個公道，為民主的未來奠基，讓黑人女性的政治軌跡不會再被打斷。

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非政府組織「全球正義」（Justiça Global）協調員斐奇諾（Daniela Fichino）批評當局遲遲未能徹底破案。過去4年，檢警部門主管換了4、5人，有關調查命案主使人或動機方面卻未取得具體進展，暴露巴西政府的結構性缺陷，使人權維護者一再面臨風險。

斐奇諾指出，謀殺人權維護者案件通常在沒有被追究責任的情況下結束，使得這類犯罪行為在巴西長期存在；如果希望這種野蠻罪行不再重演，就需要查明命案主使人及其動機。（編輯：馮昭）1110315