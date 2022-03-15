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俄羅斯入侵烏克蘭
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俄羅斯入侵烏克蘭2/300

俄羅斯寡頭成箭靶 英豪宅遭示威者「解放」掛烏克蘭國旗

2022/3/15 11:01（3/15 11:19 更新）
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（中央社倫敦14日綜合外電報導）示威群眾今天短暫占領俄羅斯遭制裁寡頭德里帕斯卡（Oleg Deripaska）位於英國倫敦的豪華別墅，拉開「此房產已被解放」的標語，並掛起烏克蘭國旗。

警方清晨出動抵達這棟位於貝爾格雷夫廣場（Belgrave Square）5號的豪宅拉起封鎖線，用電鑽撬開前門後，再利用吊車進入陽台。

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一名在豪宅內的示威民眾透過電話告訴法新社：「我們是房產解放陣線，我們這麼做，不是要占領，而是要解放。」

另一人說：「我們打算用來安置（烏克蘭）難民。」

這些抗議者批評英國制裁俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）親信的速度太慢了。

「他們說，最長大概要6個月才能沒收這些人的房產，拜託，太離譜了。」

倫敦都會區警察局（Metropolitan Police）在聲明中說，已和「豪宅內的少數人取得聯繫，特種警察已在現場，考慮進行下一步合宜舉動」。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1110315

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