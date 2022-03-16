美國「第2先生」任德龍感染COVID-19 賀錦麗採檢陰性

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓15日綜合外電報導）美國白宮今天表示，副總統賀錦麗（Kamala Harris）丈夫任德龍（Doug Emhoff）的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）篩檢結果呈陽性，但賀錦麗為陰性。

法新社提到，此一消息是疫情持續在美擴散的最新跡象，即使是防護最嚴密的華府菁英階層也不能倖免。

白宮副新聞秘書辛赫（Sabrina Singh）說，賀錦麗的COVID-19篩檢結果為陰性，將繼續接受採檢。

任德龍被檢出病毒陽性反應後，賀錦麗取消了原定出席白宮一場慶祝「女性歷史月」（Women's History Month）的活動。

總統拜登在活動上告訴與會者，賀錦麗「選擇不冒險」，且出於謹慎，決定不出席。拜登還說，任德龍「狀況良好」。（譯者：曾依璇/核稿：蔡佳敏）1110316