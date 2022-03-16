斯洛維尼亞總理：烏克蘭捍衛家園和歐洲價值觀

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（中央社基輔15日綜合外電報導）斯洛維尼亞總理楊薩（Janez Jansa）今天表示，烏克蘭不僅是在捍衛自己的家園，也是在捍衛「歐洲的基本價值觀」。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，楊薩與捷克和波蘭總理在烏克蘭首都基輔（Kyiv）會晤烏國總統和總理後，發表上述談話。

他說：「我們之所以在這裡，是因為你們的戰鬥就是我們的戰鬥。我們正在盡全力幫助你們、幫助來自烏克蘭的難民。」

楊薩表示，歐洲領袖意識到首要之務是以武器幫助烏克蘭；他也強調，烏克蘭是歐洲大家庭的一分子。

他指出：「烏克蘭是一個歐洲國家，烏克蘭境內每條路都與歐洲相連。我們將竭盡所能（協助）。」他還說，「這些道路」可能通往歐洲聯盟（EU）成員國的資格。

楊薩說，斯洛維尼亞強烈支持授予烏克蘭歐盟候選國地位，要向入侵烏克蘭的人傳達一項訊息，即烏克蘭「是我們家庭的一分子，而我們家庭準備好要捍衛烏克蘭、支持烏克蘭」。

他說：「所以你們並不孤單。你們是我們家庭的一員。保有勇氣，你們終將勝利。我們會一起獲勝。」（譯者：李佩珊/核稿：嚴思祺）1110316