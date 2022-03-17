美國送烏克蘭彈簧刀無人機 能俯衝轟炸目標[影]

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美國16日宣布對烏克蘭增加軍事援助，包括100架可由步兵操作轟炸幾十英里外地面目標的「彈簧刀」小型無人機（白色機身）。（圖取自facebook.com/aerovironmentinc）

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（中央社記者林宏翰洛杉磯16日專電）美國總統拜登今天宣布對烏克蘭增加軍事援助，包括100架外號「彈簧刀」（Switchblade）的小型無人機，這款無人機2.7公斤重、61公分長，可由步兵操作，轟炸幾十英里外的地面目標。

美國媒體報導，不同於外界熟悉的美軍大型無人機執行完任務之後需要返航，這款戰術性小型無人機輕巧、精準，有彈簧刀之稱，加上是以直接撞擊目標的方式引爆小型彈頭，又稱為神風無人機。

彈簧刀無人機的外型有如一枚迫擊砲彈，自地面的砲筒發射之後，能在空中飛行30分鐘，地面的操作人員透過即時的全球衛星定位系統（GPS）導航操作，以俯衝轟炸的方式攻擊目標。

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空境公司（AeroVironment）製造，彈簧刀無人機最早在2010年由美軍特種部隊在阿富汗使用，後來陸軍及陸戰隊也看上它輕量、精準的特性，用來摧毀埋伏的敵人或車輛。

報導說，美國送出這款武器給烏克蘭，代表軍事援助已進入另一個階段。軍事專家稱它為「會飛的散彈槍」；一名資深官員認為美國送出一套很有破壞力的武器，它重量輕、體積小，可以裝進一個後背包，每架成本不到6000美元。（編輯：郭中翰）1110317